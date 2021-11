NETGEAR propose un accès VPN sécurisé pour les télétravailleurs et les succursales sur ses systèmes WiFi Mesh Orbi Pro

novembre 2021 par Patrick LEBRETON

NETGEAR®, Inc. (NASDAQ : NTGR) constructeur leader d’équipements réseau pour les petites et moyennes entreprise, annonce le lancement d’Insight Business VPN, un service complémentaire à sa gamme de routeurs Mesh d’entreprise Orbi Pro WiFi 5 (SRK60) et WiFi 6 (SXK80).

Insight Business VPN permet aux TPE et PME d’étendre leurs réseaux d’entreprise aux succursales et au domicile des employés tout en garantissant la sécurité de chaque nœud du réseau via une gestion centralisée.

NETGEAR Insight Business VPN connecte les succursales et les employés travaillant à domicile au réseau de l’entreprise via une connexion VPN chiffrée, fiable et continue. Insight Business VPN offre sécurité et facilité d’utilisation. Le réseau WiFi dédié au travail à la maison, préconfiguré en tant que VLAN séparé par le VPN d’entreprise, fonctionne séparément du réseau domestique qui se trouve sur un autre VLAN isolé. L’utilisation du même SSID au siège et dans les sites distants offre un environnement sûr et facile d’accès pour l’utilisateur final tandis que l’administrateur bénéficie d’une moindre complexité.

De plus, NETGEAR Insight Business VPN est une solution idéale pour les fournisseurs de services d’infogérance (MSP) qui gèrent plusieurs sites ainsi que les réseaux des employés en télétravail de leurs clients professionnels.

Configuration facile pour les administrateurs

L’administrateur configure le Business VPN sur l’unité Orbi Pro du siège puis sur les unités distantes avant de les envoyer aux employés à leur domicile. Les unités Orbi Pro des filiales et celles situées au domicile des collaborateurs, une fois allumées, connectent les employés au siège social à l’aide du même SSID d’entreprise, leur offrant ainsi les mêmes fonctions standard qu’un routeur domestique Orbi Pro. La connexion chiffrée et continue ne nécessite aucune authentification répétée et offre le même niveau de sécurité et d’expérience utilisateur qu’au siège social.

Les utilisateurs des systèmes WiFi Orbi Pro SXK80 et SRK60 peuvent activer Insight Business VPN en téléchargeant la dernière version du firmware sur les systèmes SXK80 ou SRK60.

Les routeurs Orbi Pro — SXR80 et SRR60 — sont nécessaires à la fois au siège social, au domicile des employés et dans les succursales pour l’établissement d’un tunnel VPN. L’interface web facile d’utilisation donne accès aux fonctionnalités comme l’administration des accès VPN au niveau du groupe/département, la gestion des accès VPN pour les employés en télétravail ou les sites distants, sans oublier la réception de rapports ou les notifications sur les performances VPN.