Claroty et Rockwell Automation dévoilent une nouvelle intégration pour sécuriser les actifs les plus critiques des réseaux industriels

novembre 2021 par Patrick LEBRETON

Claroty annonce une nouvelle intégration entre sa solution Continuous Threat Detection (CTD) et FactoryTalk® AssetCentre de Rockwell Automation, permettant à leurs clients communs de découvrir, protéger et gérer automatiquement les technologies opérationnelles (OT), l’Internet des objets (IoT) et l’IoT industriel (IIoT) dans leurs réseaux industriels.

La solution conjointe proposée par les deux acteurs fusionne la visibilité OT de CTD avec les capacités de gestion des données d’AssetCentre pour automatiser, optimiser et centraliser l’inventaire des actifs. L’intégration permet de réunir les capacités d’évaluation et de corrélation des risques et des vulnérabilités de CTD avec la couverture de sauvegarde et de récupération d’AssetCentre pour les réseaux industriels, et offre des options de déploiement très flexibles sur site, dans le Cloud ou dans un mode hybride.

Grant Geyer, Chief Product Officer de Claroty déclare : « De nombreux actifs industriels critiques sont en danger en raison des capacités limitées des entreprises en matière de gestion d’inventaire, de corrélation des risques et des vulnérabilités, et de sauvegarde des actifs. La visibilité est la base de tout programme de gestion des risques dans le monde de l’industrie. Avec cette solution, les organisations à forte densité d’actifs peuvent être sûres que leur inventaire d’actifs OT est complet et protégé contre une variété de risques de cybersécurité qui menacent la résilience dans l’entreprise numérique et connectée d’aujourd’hui ».

Principaux avantages et capacités du connecteur CTD pour AssetCentre :

Élargit l’écosystème de visibilité CTD avec un inventaire centralisé et entièrement automatisé des actifs OT dans l’ensemble de l’environnement OT. L’ensemble des éléments suivants sont ainsi observés : le matériel, le micro logiciel, le modèle, l’emplacement du rack, l’IP, le fournisseur et les détails connexes pour tous les actifs même les appareils imbriqués difficiles à identifier et ceux situés aux niveaux L0-L2.

Protège les actifs les plus critiques et aide à minimiser les temps d’arrêt en évaluant continuellement les risques et en surveillant les vulnérabilités, en corrélant automatiquement ces informations avec les actifs de l’environnement OT pour fournir des conseils de remédiation sur mesure pour tous les risques et vulnérabilités affectant ces actifs.

Étend la couverture de la reprise après incident en révélant tous les actifs critiques non inclus dans le plan de reprise, ce qui permet aux utilisateurs d’ajouter ces actifs et de valider la sauvegarde des actifs.

Augmente l’efficacité et l’efficience des initiatives de gouvernance, de risque et de conformité, ainsi que la prise de décision globale, en permettant un accès centralisé, une gestion simplifiée et des rapports exploitables pour toutes les données relatives aux actifs, aux risques et aux vulnérabilités.