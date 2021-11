WatchGuard complète sa plateforme dédiée aux MSP, WatchGuard Cloud, avec la gestion du Wi-Fi et une nouvelle gamme de points d’accès compatibles Wi-Fi 6

novembre 2021 par Patrick LEBRETON

WatchGuard® Technologies annonce le lancement de la fonction Wi-Fi dans WatchGuard Cloud, ainsi que d’une nouvelle gamme de points d’accès compatibles Wi-Fi 6 (PA). L’ajout de la fonction Wi-Fi dans WatchGuard Cloud permet une intégration multi-plateforme et une gestion centralisée de tous les produits WatchGuard, ce qui simplifie considérablement l’achat, le déploiement et la gestion des produits et services WatchGuard pour les partenaires distributeurs. Les nouveaux PA, quant à eux, permettent aux clients de bénéficier d’une connectivité et de performances optimisées, avec le meilleur niveau de sécurité qui soit.

WatchGuard Cloud aide les fournisseurs de solutions qui peinaient auparavant à traiter une multitude de systèmes de gestion à déployer et gérer la sécurité pour leurs clients. Une étude récente auprès des cadres de MSP a révélé que pour 95 % d’entre eux, le fait de gérer plusieurs interfaces diminue la productivité et l’efficacité de leur gestion de la sécurité des clients. La fonction Wi-Fi dans WatchGuard Cloud et l’expérience d’un « point unique » offerte par la plateforme Unified Security Platform™ de WatchGuard réduisent considérablement les frais généraux informatiques, améliorent la simplicité d’utilisation de façon générale et réduisent le coût des infrastructures.

Les nouveaux PA de WatchGuard constituent une technologie de nouvelle génération en perspective des futurs déploiements. Ainsi, les points d’accès AP130, AP330 et AP430CR sont lancés alors que de plus en plus d’appareils compatibles Wi-Fi 6 sont disponibles. Ces nouveaux PA prennent en charge le protocole WPA3, qui offre le meilleur niveau de chiffrement, et la technologie de pointe Wi-Fi 6, ce qui en fait la solution idéale pour les PME mais aussi pour les grandes entreprises qui recherchent la configuration Wi-Fi la plus sécurisée.