N-able étend ses programmes de partenariat

octobre 2021 par Marc Jacob

N-able (anciennement SolarWinds MSP), le partenaire technologique spécialisé pour les fournisseurs de services gérés (MSP), poursuit sa transition en annonçant de nouveaux partenariats, programmes et alliances technologiques. Plus de 50 fournisseurs de technologie sont désormais activement engagés au sein de son programme d’alliance technologique (TAP) étendu et amélioré. Le nouveau programme de partenariat MSP Super Elite récompense le succès, l’influence et les contributions de près de 200 MSP Super Elite et de plus de 1 500 MSP Elite dans le monde. Quant à la nouvelle plateforme MarketBuilder, elle fournit aux MSP des campagnes qu’ils peuvent rapidement et facilement intégrer et utiliser à leurs programmes existants.

MSP Super Elite - une certification prestigieuse pour les distributeurs Dévoilée lors de l’événement N-able EMPOWER 2021, la nouvelle certification MSP Super Elite célèbre l’influence du secteur et la réussite commerciale globale de près de 200 distributeurs N-able dans le monde. Le programme complète également la certification existante de partenaires N-able MSP Elite, qui reconnaît le succès établi et croissant de plus de 1 500 MSP leaders du secteur à travers le globe. Les 200 membres de N-able MSP Super Elite sont répartis dans le monde entier et sont sélectionnés chaque année sur la base d’une série de critères commerciaux et techniques, parmi lesquels : taille globale et le modèle de service ; croissance et rentabilité consécutives ; nombre de dispositifs IT gérés de manière proactive par N-able (5 000 au minimum) ; taux de productivité/utilisation des techniciens et capacité à fournir une valeur ajoutée importante.

Les MSP Super Elite sont également en mesure d’influencer les programmes et les alliances de N-able, de peser sur les roadmaps de produits et d’imaginer des ressources nouvelles et améliorées.

MarketBuilder - fournir aux MSP des campagnes clés en main

MarketBuilder fournit aux partenaires de N-able une sélection de campagnes marketing et commerciales prêtes à l’emploi et personnalisables qu’ils peuvent utiliser pour promouvoir leurs propres offres. Ce nouveau programme survient après que N-able ait discuté avec ses partenaires et que beaucoup d’entre eux aient soulignés passer le plus clair de leur temps à gérer leur entreprise, au lieu de se concentrer sur la croissance.

Conçu pour aider les MSP à vendre leurs services - quel que soit le niveau d’expertise en marketing et en commerce de l’entreprise - MarketBuilder est paramétré avec un contenu créé spécifiquement afin de les aider à renforcer leur offre et à développer leur activité. Au cours des six derniers mois, les utilisateurs de MarketBuilder ont notamment envoyé plus de 40 000 e-mails pour aider à générer des prospects et signer de nouveaux contrats.

Plus de 50 fournisseurs de technologie sont désormais activement engagés au sein du programme d’alliance technologique TAP de N-able, étendu et amélioré. Ce programme offre aux partenaires davantage de choix et d’opportunités marché. Parmi les nouvelles relations en pleine expansion figurent de nombreux leaders technologiques bien connus, tels que Cisco®, Sophos® et Webroot®, ainsi que plusieurs innovateurs technologiques émergents, dont Liongard® et Zomentum. TAP aide ces entreprises et d’autres sociétés de logiciels, de matériels et de services à développer et à intégrer leurs produits avec les solutions N-able™, offrant ainsi aux partenaires un accès centralisé aux outils dont ils ont besoin pour gérer leur activité. La gamme d’offres de cybersécurité offensive et défensive est désormais accessible à plus de 25 000 MSP du réseau N-able grâce à TAP - et permet de travailler plus étroitement avec les MSP au sein de l’écosystème.

Avec la mise en place et le développement de ces partenariats et certifications, N-able réaffirme sa volonté d’être l’allié privilégié des fournisseurs de services gérés (MSP). N-able permet aux MSP d’accompagner efficacement les PME dans leur transition numérique. N-able simplifie l’administration des écosystèmes complexes et permet aux clients de relever leurs défis les plus urgents.