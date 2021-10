Microsoft France annonce la nomination de Paul Dominjon en tant que directeur des Solutions de Cybersécurité

octobre 2021 par Marc Jacob

Microsoft France annonce la nomination de Paul Dominjon au poste de directeur des Solutions de Cybersécurité. Il prend la tête d’une nouvelle équipe et accompagnera le renforcement de l’offre de Microsoft en matière de cybersécurité, pour répondre aux nouveaux enjeux et attentes des clients et partenaires dans le cadre de leur transition vers le cloud.

Cet expert de la sécurité informatique aura pour mission l’élaboration d’un plan stratégique visant à promouvoir les solutions de cybersécurité de Microsoft à destination des professionnels. Cette ambition s’appuie sur trois catégories de solutions : la prévention des menaces (comme Microsoft 365 Defender), la protection de la donnée (comme Microsoft 365 E5 Conformité), mais aussi la supervision de la sécurité, avec la gestion des risques et la sécurisation opérationnelle des infrastructures (comme Azure Sentinel et Azure Defender).

Diplômé en informatique de l’Université de Grenoble, avec une spécialisation à l’ESSEC Business School en marketing stratégique, Paul Dominjon bénéficie d’une expérience de vingt-cinq ans dans des sociétés de services technologiques. Avant de rejoindre Microsoft France en 2018, Paul Dominjon a passé 13 ans chez Symantec et a précédemment occupé des postes commerciaux et marketing chez Veritas Technologies et GE Capital.

En tant que directeur des Solutions de Cybersécurité, Paul Dominjon coordonnera les équipes marketing, vente et après-vente des solutions de cybersécurité de Microsoft, ainsi que la promotion de la vision Zero Trust de Microsoft pour une protection intégrée et efficace des organisations.