N-able (anciennement SolarWinds MSP) annonce l’intégration de N-able N-central à Microsoft Intune

mai 2021 par Marc Jacob

N-able (anciennement SolarWinds MSP), le partenaire spécialement conçu pour les fournisseurs de services gérés (MSP), vient d’annoncer l’intégration de N-able® N-central® à Microsoft Intune, composant de Microsoft 365 Business Premium, afin d’aider les MSP à gérer et protéger les applications et les appareils de leurs clients. Désormais, les utilisateurs peuvent gérer les appareils Intune à partir du tableau de bord N-central, conçu pour maintenir des stratégies et des configurations cohérentes. Ils visualisent toutes les alertes et créent des rapports groupés dans une seule interface, ce qui renforce la protection des données, rationalise la supervision et l’efficacité de la gestion.

Intune permet aux MSP de gérer les postes de travail et les appareils mobiles en toute sécurité, en facilitant la création de stratégies de configuration des applications et de protection. Grâce à cette intégration, les MSP peuvent tirer parti de N-central pour authentifier leur accès, découvrir les appareils clients gérés par Intune et bénéficier d’une vue d’ensemble unique. Les utilisateurs installent l’agent N-central Professional ou Essential sur les appareils sélectionnés, gérés par Intune, afin de les rendre visibles dans le tableau de bord N-central. La gestion de ces appareils à partir de N-central permet aux MSP d’appliquer les profils créés dans Intune à partir du tableau de bord N-central à plusieurs clients à la fois. En plus d’une centralisation des alertes, les changements d’état des appareils peuvent être transmis au logiciel de PSA ou au système de ticketing du MSP. Par ailleurs, des rapports plus riches offrent au MSP une vision plus complète de sa base clients.