Recoveo lance le logiciel SDC PRO

mai 2021 par Marc Jacob

Le logiciel SDC PRO permet de vérifier l’état de santé des supports de stockage (disques durs, SSD, clés USB, etc.) afin de prévenir les pannes et pertes de données potentielles. Il se distingue par sa compatibilité avancée avec les différentes normes de stockage (SATA, USB, SSD, NVME, IDE, etc.) ainsi que par une attention particulière apportée à la fiabilité des résultats, afin de coller au plus près de la réalité.

Bénéficiant d’une interface en français, SDC PRO est disponible en version portable, iso bootable et exécutable sur un système Windows (7, 8, 10), chacune de ces versions correspondant à un usage spécifique : à distance, sur site et en atelier.

Principales fonctionnalités techniques

• Diagnostic rapide de disques : test de lecture sur 5 zones réalisé en moins de 5 minutes (passe à la zone suivante en cas de blocage), permet de valider le bon état de santé d’un support.

• Diagnostic complet : test de lecture sur la totalité du disque, résumé visuel et détaillé des états de santé des supports de stockage connectés + indicateurs SMART.

• Rapport en PDF téléchargeable sur la plateforme web SDC CENTER, personnalisable, avec possibilité de passer en marque blanche.

• Fonctions annexes : indicateurs SMART détaillés, liste des disques, effaceur sécurisé, visualiseur hexadécimal.

Outil à valeur ajoutée pour les prestataires informatiques

Le logiciel SDC PRO vise à valoriser au maximum les prestations de diagnostic de disques des prestataires informatiques. Les rapports de diagnostic détaillés permettent ainsi d’améliorer l’image de marque du prestataire technicien grâce à leur personnalisation, mais peuvent également servir d’argumentaire afin de générer des ventes additionnelles : remplacement de disques, vente de disques externes, transfert de données, réinstallation…

En s’intégrant de manière systématique en tant que « contrôle technique du disque » dans les offres des prestataires informatiques, cet outil d’aide à la vente peut ainsi devenir une clé de réussite et un avantage compétitif.

La version gratuite du logiciel destinée au grand public, Smart Disk Checker, est disponible en téléchargement sur le site smartdiskchecker.com. Cette version ne dispose pas des fonctionnalités de diagnostic rapide ni de diagnostic complet et ne permet pas de créer de rapports. Passer à la version SDC PRO nécessite un enregistrement et est proposé en version de démonstration de 15 jours.