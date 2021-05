Gigamon et New Relic s’associent pour proposer une solution d’observabilité unifiée

mai 2021 par Marc Jacob

Gigamon annonce l’intégration de New Relic, spécialiste de l’observabilité, au sein de sa solution Gigamon Hawk. Le premier système de visibilité et d’analyse du marché pour toutes les données en transit dans le cloud hybride se retrouve ainsi renforcée. En fournissant une visibilité complète et cohérente sur ce qui se passe au sein de l’infrastructure hybride, Hawk permet aux équipes IT l’élimination des angles morts de sécurité et de conformité, offrant la garantie d’une expérience utilisateur optimale.

La complexité des infrastructures a progressé de manière exponentielle en raison de l’accélération de la transformation numérique. Ceci a entraîné un manque crucial de visibilité à travers le cloud hybride sous-jacent. Grâce à une visibilité unifiée sur le paysage hybride et multi-cloud, via une interface unique et une orchestration automatisée, Gigamon Hawk comble cette lacune en simplifiant radicalement l’adoption du cloud.

Gigamon Hawk est un système qui comble le fossé de la visibilité du cloud en permettant aux outils du cloud de visualiser le réseau et aux outils réseau de visualiser le cloud. Grâce à cette visualisation globale, les entreprises peuvent éliminer les angles morts en matière de sécurité, réduire les coûts et la complexité pour in fine, améliorer l’expérience client.