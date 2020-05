Micron propose de nouveaux disques SSD NVMe™

mai 2020 par Marc Jacob

Micron Technology, Inc. annonce la commercialisation de ses nouveaux disques SSD permettant à des systèmes informatiques clients sollicités pour les opérations de calcul d’exploiter tout le potentiel de la technologie NVMe™. Des disques destinés à supplanter les architectures classiques qui, dans les ordinateurs portables, les stations de travail et diverses configurations portables, s’avèrent énergivores tout autant que limitées en termes de performances et de productivité. Le disque Micron® 2300 SSD offre la puissance et la densité requises pour les opérations de calcul, satisfaisant les critères des utilisateurs d’aujourd’hui travaillant sur dispositifs mobiles : un format compact et une faible consommation en courant. Pour la première fois, Micron réunit les performances de la technologie NVMe et la mémoire QLC (Quad-Level Cell) NAND dans le disque Micron® 2210 QLC SSD. Ce disque allie une interface NVMe au débit ultrarapide et une cellule mémoire QLC Micron technologiquement pour offrir un stockage flash.

Les disques SSD qui reposent sur la technologie 3D NAND à 96 couches, ont l’avantage d’offrir une faible consommation, la capacité requise et un format compact qui offre beaucoup de souplesse pour envisager des configurations. Ils offrent en outre des fonctions de sécurité avancées et des options de protection des données, intégrant TCG Opal 2.0 et TCG Pyrite 2.0.

Disque SSD Micron 2300 avec NVMe

Le disque Micron 2300 SSD est conçu pour les applications nécessitant de hautes performances et offre les plus grandes capacités de stockage du marché, le tout dans le format compact M.2. Ce disque SSD répond à différents besoins exigeants :

• Le transfert massif de données dans le cadre de modélisations 3D, de la conception graphique et de l’édition vidéo, offrant un temps de chargement et une réactivité hors normes.

• Il offre un éventail de capacités de stockage allant de 256 Go à 2 To.

• Il s’intégrera aussi bien dans une station de travail que dans un ordinateur portable grâce à son format M.2 dense et compact (22 x 80 mm).

• Le disque affiche en lecture séquentielle pas moins de 3 300 Mo/s et atteint 2 700 Mo/s en écriture séquentielle.

SSD Micron 2210 QLC avec NVMe

Le SSD Micron 2210 constitue le chaînon manquant entre la solution économique offerte par les disques durs classiques et les qualités du SSD en termes de performances, de fiabilité et de sécurité. Ce disque offre une haute densité, l’architecture QLC des plus rentables que Micron a apporté comme solution aux data centers. Quelques caractéristiques notables :

• Améliore les temps de chargement et la réactivité dans les applications, la technologie NVMe la rendant idéale dans les domaines qui requièrent de hautes performances, là où les disques durs classiques atteignent leurs limites.

• Offre une large gamme de capacités allant de 512 Go à 2 To au format M.2 (22 x 80 mm).

• Dotée d’un cache d’écriture conjuguant endurance et vitesse exceptionnelles avec technologie d’accélération dynamique innovante optimisée pour l’architecture QLC.

• Le disque affiche en lecture séquentielle pas moins de 2 200 Mo/s et atteint 1 800 Mo/s en écriture séquentielle.

Les deux produits sont d’ores et déjà disponibles.