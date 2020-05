Pulse Secure dévoile sa nouvelle offre Access Suite Plus

mai 2020 par Marc Jacob

Pulse Secure annonce la sortie de sa nouvelle suite de solutions d’accès sécurisé pour les environnements IT hybrides. Son approche simplifiée, modulaire et intégrée permet aux entreprises d’augmenter la productivité, de moderniser la gestion et de renforcer le contrôle Zero Trust des accès. Quel que soit leur taille ou leur secteur d’activité, elles peuvent miser sur Pulse Access Suite Plus pour remplacer leurs outils d’accès disparates par un accès sécurisé et transparent aux applications et ressources, indépendamment du lieu, du réseau et du terminal.

Selon le cabinet Enterprise Strategy Group, 36 % des entreprises procèdent actuellement à l’intégration de leur ensemble disparate d’outils analytiques et opérationnels de sécurité pour former une architecture logicielle de sécurité plus cohésive. Les RSSI recherchent des solutions évolutives, intelligentes et automatisées, capables de renforcer leur dispositif de sécurité, d’améliorer leur efficacité opérationnelle et de dynamiser leur activité. En parallèle, pour plus de la moitié des entreprises, le critère prioritaire de leur stratégie IT hybride est une compatibilité transparente avec leur infrastructure sur site. Devant ces constats, les architectures et plateformes intégrées sont appelées à supplanter les outils « best-of-breed » autonomes tout au long de l’année 2020, reflétant ainsi l’évolution des besoins vers une sécurisation des environnements IT hybrides, des collaborateurs mobiles et d’un parc IoT en pleine expansion.

Pulse Access Suite Plus

Pulse Access Suite est une suite de solutions qui englobe un ensemble complet de fonctions de sécurité : identification et authentification adaptatives des utilisateurs et des terminaux, connectivité sécurisée, élargissement de la visibilité, fonctions d’analyse étendues et neutralisation des menaces dans les environnements mobiles, réseaux et multicloud. En passant d’un patchwork d’outils de sécurisation des accès à une plateforme intégrée, les entreprises simplifient les accès de leurs utilisateurs, tout en pilotant le provisionnement et l’extension de l’environnement depuis une console de gestion centralisée. Les entreprises peuvent orchestrer en central une politique Zero Trust pour assurer la mise en conformité des accès aux applications, ressources et services sur les réseaux distribués et dans le cloud public et privé.

La suite intègre un ensemble complet de fonctions d’accès sécurisé :

• Sécurisation des accès à distance et au cloud avec application d’une politique Zero Trust

• Authentification multifacteur (MFA) et authentification unique (SSO)

• Conformité des terminaux et gestion des terminaux mobiles (MDM)

• Profilage des terminaux et des objets connectés (IoT), contrôle des accès réseau (NAC)

• Analyse du comportement des entités et des utilisateurs (UEBA), détection des anomalies

• Application Delivery Controller (ADC) et pare-feu d’applications web (WAF)

• Sélection optimisée des passerelles (OGS)

• Options de haute disponibilité et de continuité d’activité

• Gestion centralisée Pulse One

Pulse Access Suite Plus complète cette offre intégrée par une quantité de nouvelles fonctions : analyses UEBA avancées, garantie des exigences de niveau de service et de haute disponibilité par un Application Delivery Controller virtuel, et mise en place d’une capacité d’urgence en cas de besoin.

Access Suite est compatible avec les infrastructures réseau, cloud et de sécurité des entreprises, et propose des options de déploiement physique, virtuel et dans le cloud. La solution prend en charge une diversité d’applications sur site, cloud et SaaS. Pulse Access Suite baisse le coût total de possession (TCO) pour les entreprises, tout en offrant une série d’avantages en termes d’achat, de déploiement, d’expansion et de support.

Disponibilité

Déclinée en éditions Essential, Advanced et Enterprise, la solution Pulse Access Suite Plus élargit les fonctions d’accès sécurisé aux environnements IT hybrides avec contrôles Zero Trust. Access Suite est disponible en abonnement annuel, sous licence par nombre d’utilisateurs simultanés ou par utilisateur désigné. Les tarifs varient de 80,00 $US à 155,00 $US par utilisateur et par an. Les appliances Pulse Secure, vendues séparément, sont proposées en configurations physique, virtuelle et cloud. Les solutions Pulse Access Suite sont commercialisées par un réseau mondial agréé de partenaires et prestataires de services managés.