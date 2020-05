Linkt lance Cloud Direct

mai 2020 par Marc Jacob

Dans un objectif d’apporter toujours plus de valeur ajoutée à ses clients et futurs clients, Linkt, opérateur télécom pour les entreprises et les collectivités, lance son offre Cloud Direct, une option supplémentaire à l’offre VPN IP, permettant de se connecter au cloud public via un réseau interne sans passer par Internet.

Lancée le 8 avril dernier par Linkt, cette nouvelle offre a été créée à partir d’un constat : 90%[1] des entreprises utilisent le cloud public des grands fournisseurs (Microsoft Azure, AWS, Oracle, etc.), généralement à travers Internet. En effet, cela leur permet d’avoir accès partout et pour tous leurs salariés, à des applications et logiciels de manière simple sans avoir à mettre en place des infrastructures importantes. Cependant, il y a une limite : les problèmes de réseau ou de connexion à Internet que chacun peut rencontrer en utilisant ce cloud public.

Dans la suite logique du lancement de la visibilité applicative, Linkt a donc choisi de présenter cette nouvelle offre de Cloud Direct pour une maîtrise totale des applications. Les clients bénéficiant de l’offre VPN IP de Linkt, et les futurs clients, pourront désormais profiter de cette offre, ajoutée en option à leurs accès réseaux.

Cette offre de Cloud Direct, caractérisée par des interconnexions privées pour les entreprises sans avoir à passer par l’Internet, leur offrira tous les avantages du cloud, sans le problème de connexion ou d’accès au réseau, puisqu’il sera interne et que sa bande passante pourra être dimensionnée jusqu’à 1Gbit/s garanti. Les salariés d’une organisation pourront alors bénéficier d’un accès fiable et ainsi externaliser des applications un peu plus importantes. Objectif : en ajoutant un site virtuel « cloud public » dans le VPN IP du client, Linkt augmente la qualité de service lors de l’utilisation de services dans le cloud pour améliorer le ressenti et l’expérience utilisateur.

Au-delà d’une connexion dédiée et privée sans passer par Internet, cette stratégie cloud basée sur le Cloud Direct révèle plusieurs avantages :

• La sécurité du cloud de l’entreprise sera améliorée car absence d’exposition des données sur Internet et par conséquent, pas de possibilité d’attaque de l’extérieur ;

• La fiabilité du réseau avec une disponibilité garantie, et une faible latence ;

• Une bande passante dédiée et évolutive pour adapter la connexion à chaque usage.

D’ici à fin 2020, Linkt ambitionne de compter près de 15 premiers clients, essentiellement grands comptes et collectivités, pour cette nouvelle offre.

[1] Source : 451 Research