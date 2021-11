Micro Focus Data Protector V11.00 est lancé

novembre 2021 par Marc Jacob

La croissance des données se poursuit à un rythme soutenu, et s’assurer que tous les aspects de la gestion de ces données peuvent être accomplis est un défi croissant. La croissance des données entraîne des problèmes de performances en essayant de manipuler ou de déplacer les données. L’utilisation du stockage doit être surveillée de près pour s’assurer que le bon type de stockage est disponible au bon endroit. La déduplication des données est un outil essentiel pour aider à résoudre ces problèmes, et la nouvelle version de Micro Focus Data Protector introduit un nouveau moteur de déduplication capable de gérer un plus grand nombre de données de sauvegarde.

Micro Focus vient de publier la version 11.00 de Data Protector, son logiciel de sauvegarde et de récupération de données. Inclue dans son portefeuille produit de gestion et de gouvernance de l’information, il s’agit d’une solution de sauvegarde et de reprise après sinistre à l’échelle de l’entreprise, offrant des capacités de sauvegarde complètes dans un ensemble d’environnements différents. Elle protège les données résidant dans des centres de données hétérogènes et répartis géographiquement, des emplacements de stockage locaux et des environnements hybrides multi-cloud. Cela permet à une organisation informatique centralisée d’offrir des stratégies de protection et de reprise après sinistre transparentes, tout en atténuant les pannes d’applications et de services ou les temps d’arrêt dus à la perte de données. Ces fonctionnalités aident les entreprises à répondre aux exigences de sécurité, de conformité et de gouvernance dans l’ensemble de leur environnement de données.

La version 11.00 de Data Protector est une version importante pour la solution car elle conclue une période de mises à jour architecturales et d’améliorations de la sécurité. Ces mises à jour ont amélioré la stabilité et la convivialité du produit, en particulier pour les mises à jour et les installations. Elle a également apporté de nouvelles capacités et fonctionnalités importantes concernant les performances, l’infrastructure de stockage et la sauvegarde des applications

Fonctionnalités et avantages améliorés :

Avec la sortie de Data Protector 11.00, un nouveau moteur de déduplication est introduit, qui étend considérablement la fonctionnalité de déduplication de Data Protector jusqu’au PB (Peta Byte). Il supprime la dépendance vis-à-vis de la fonction de déduplication HPE StoreOnce et offre une plus grande portée pour une capacité de déduplication beaucoup plus importante sur toutes les plates-formes de stockage. La capacité de déduplication peut être hébergée sur plusieurs supports, notamment physiques, virtuels et cloud, et être sur site ou à distance. Prenant en charge Linux et Windows pour une déduplication côté source ou cible, la fonctionnalité de déduplication étant similaire à celle que l’on trouve habituellement uniquement sur les appliances de déduplication.

Avec l’utilisation croissante des applications en ligne, de nouvelles améliorations ont été également apportées à la fonction de sauvegarde Microsoft 365 Exchange Online. La flexibilité accrue pour autoriser la sauvegarde complète ou incrémentale et les restaurations au niveau de la boîte aux lettres ou du dossier améliore également les performances, ce qui réduit le RTO (Recovery Time Objective) et l’utilisation de sa capacité au maximum. Une meilleure sécurité et une haute disponibilité sont disponibles en permettant aux supports de sauvegarde d’être copiés n’importe où. L’option d’exclusion des dossiers offre également une flexibilité et des performances opérationnelles améliorées.

D’autres améliorations sont apportées à la mise à niveau et à la convivialité de Data Protector ainsi que les améliorations et mises à jour de sécurité alignées aux standards actuels. Celles-ci servent à accroître la confiance dans la stabilité et la facilité d’utilisation de la solution, ainsi qu’à protéger davantage les données critiques notamment en réponse à l’augmentation des cyberattaques. Les améliorations de la sauvegarde des machines virtuelles contribuent à améliorer également les options d’utilisation et les performances, tout en offrant des gains de réduction du RTO. Les autres fonctionnalités intégrées incluent des certifications de plate-forme plus récentes, une amélioration des opérations d’installation et de mise à niveau, et la documentation du plan de restauration.