YubiEnterprise s’étend à 49 pays pour aider les clients à renforcer la sécurité du travail à distance pour les effectifs distribués

novembre 2021 par Marc Jacob

Désormais, les organisations situées dans 49 pays du monde entier - à travers l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Océanie et l’Asie - peuvent directement distribuer des YubiKeys à leurs employés, partenaires et clients. Les nouveaux pays comprennent des régions clés, où les clients ont un nombre croissant de collaborateurs à distance : Mexique, Chili, Israël, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Inde, Hong Kong, Taïwan, Thaïlande, Singapour, Japon, Philippines, Indonésie, Australie et Nouvelle-Zélande.

YubiEnterprise Delivery a été créé en 2020 pour permettre aux équipes informatiques de relever les défis des modèles de travail distribués qui s’installent dans le monde entier. L’objectif est également de réduire les complications liées à la distribution de matériel, en rationalisant la livraison aux utilisateurs finaux au niveau national et international, y compris à domicile. Les administrateurs IT peuvent facilement superviser les niveaux de stock des produits, demander des envois uniques ou groupés de clés de sécurité YubiKey, et suivre le statut des livraisons de manière centralisée. Dans la courte période de temps qui s’est écoulée depuis son lancement, Yubico a traité près de 90 000 expéditions via YubiEnterprise Delivery.