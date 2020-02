NTT Ltd. et Palo Alto Networks renforcent leur partenariat stratégique afin de faire progresser les solutions « Secure by Design »

février 2020 par Marc Jacob

NTT Ltd. et Palo Alto Networks annoncent l’élargissement de leur partenariat stratégique en vue de proposer une offre de produits de sécurité pilotés par l’intelligence, qui aideront leurs clients à limiter les risques en réduisant les délais de prévision, de détection et de traitement des attaques. Cette nouvelle offre va associer les services « Secure by Design » de NTT Ltd. aux technologies Prisma™ Access et Cortex™ XSOAR de Palo Alto Networks en se focalisant sur l’intelligence dans l’environnement de travail, l’infrastructure et la cybersécurité. L’offre peut s’intégrer avec les environnements de travail numériques existants tout en respectant des exigences spécifiques en matière de cybersécurité et de réseau.

Le principe « Secure by Design » signifie que la cybersécurité est prise en compte à tous les niveaux de l’activité et que la sécurité est intégrée dans une solution dès sa conception, ce qui englobe le suivi de la conformité, la sécurité applicative, les services de vulnérabilités, la détection des menaces et la réponse aux incidents, le tout combiné à la capacité d’exécution de services de NTT Ltd. Grâce aux technologies Palo Alto Networks Prisma Access et Cortex XSOAR, plus de 2000 spécialistes en sécurité de NTT Ltd. vont pouvoir offrir un service managé de sécurité, fournissant à leurs clients des plateformes flexibles et évolutives et des services à valeur ajoutée, une capacité d’autant plus importante alors que le matériel migre vers une infrastructure programmable, définie par logiciel.

NTT Ltd. et Palo Alto Networks collaborent au déploiement de solutions de cybersécurité pour leurs clients et cette nouvelle offre va plus particulièrement se concentrer sur trois modèles « Secure by Design » essentiels :

• Environnement de travail intelligent : sécurisation des employés par les fonctions de détection des menaces, de réponse aux incidents, de conseil et de disponibilité de Palo Alto Networks Prisma Access.

• Infrastructure intelligente : sécurisation des succursales par les fonctions de détection des menaces, de réponse aux incidents, de conseil et de disponibilité de Palo Alto Networks Prisma Access.

• Cybersécurité intelligente : sécurisation des opérations automatisées par la plateforme Palo Alto Networks Cortex XSOAR et ses fonctions de conseil.

Ces nouvelles offres « Secure by Design » vont permettre aux entreprises de faire évoluer leurs propres opérations de manière transparente avec une architecture de solutions et un modèle de services couvrant les technologies, les ressources humaines et les processus métiers. Le filtrage des événements Machine-to-Machine et des alertes aidera également les clients à réduire leur délai moyen de réponse (MTTR) et à limiter ainsi leur exposition aux menaces.

NTT Ltd. prévoit par ailleurs d’intégrer la technologie Cortex XSOAR dans ses propres centres opérationnels de sécurité (SOC) au niveau mondial, ce qui facilitera et améliorera la fourniture de services managés de sécurité à ses clients. Cette prestation de services sera aussi intégrée pour les clients de Palo Alto Networks ayant besoin de moderniser leurs SOC au moyen de la technologie SOAR. NTT Ltd. pourra ainsi se consacrer à des développements innovants en phase avec les tendances du marché, ainsi que sur la transition transparente des services des SOC clients vers les services NTT Ltd. en matière de capacité SOC et de recherche et détection des menaces.