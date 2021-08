Couchbase lance sa nouvelle version Couchbase Server 7.0

août 2021 par Marc Jacob

Couchbase lance sa version 7.0 de Couchbase Server. Les améliorations apportées par cette nouvelle version permettent aux entreprises d’accélérer en toute sécurité leurs actions stratégiques telles que le transfert plus rapide des applications critiques vers le cloud, l’amélioration de la flexibilité des applications et l’augmentation de l’agilité des développeurs.

Avec Couchbase Server 7, les équipes de développeurs disposent d’une plateforme unifiée et n’ont plus besoin d’utiliser une base de données pour les transactions et une base de données distincte pour l’agilité et l’évolutivité des développeurs. Cela signifie que les clients peuvent simplifier leurs architectures de base de données, étendre l’utilisation de Couchbase aux applications transactionnelles d’entreprise et réduire les coûts d’exploitation grâce à l’amélioration des performances.

Les principales caractéristiques de Couchbase Server 7 sont :

La suppression des complexités liées à la multiplication des bases de données grâce à l’ajout de capacités transactionnelles SQL parfaitement au point.

La mise à jour en temps réel de service grâce à un modèle dynamique de stockage des données.

Des performances opérationnelles plus rapides qui réduisent le coût total de la propriété, facilitées par le traitement au niveau de la collecte des données d’accès, de partage et d’isolation des éléments.