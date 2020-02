Massimo Collu prend la direction du channel et des OEM de Nutanix sur la région sud EMEA

janvier 2020 par Marc Jacob

Nutanix annonce la nomination de Massimo Collu au poste de Director, Channel - Southern Europe. Il remplace à ce poste Cyril Vanagt qui a pris la direction des activités channel et OEM au niveau EMEA depuis l’été 2019. Massimo Collu se reporte directement à ce dernier ainsi qu’à Jonathan Gosselin, Senior Director of Sales pour la région Southern EMEA de Nutanix.

En tant que Director, Channel - Southern Europe, Massimo Collu va s’atteler au développement, au renforcement et à l’adaptation des stratégies channel et OEM de Nutanix dans les pays de la région Sud Europe et de l’Afrique francophone. Il va notamment renforcer les équipes channel dédiées à la région sud EMEA et s’assurer d’apporter aux partenaires de Nutanix tous les éléments dont ils ont besoin pour accompagner leurs clients dans leur transformation.

Avant de rejoindre Nutanix, Massimo Collu a piloté et conçu les programmes partenaires de très grandes entreprises, à l’échelle internationale. Il a notamment géré les équipes channel et les écosystèmes de partenaires de sociétés comme HPE, Adobe, Citrix ou encore Avid Technology.

Massimo Collu possède plus de 30 ans d’expérience dans la gestion de partenaires, notamment en Europe du Sud, région à travers laquelle il est beaucoup intervenu pour développer les stratégies channel d’entreprises prestigieuses. Il apporte à Nutanix une connaissance accrue du tissu de partenaires en Europe du sud ainsi qu’une grande expertise dans les relations avec ces derniers. Il apporte également un savoir-faire dans le développement et la mise en place de stratégies partenaires structurées à long terme. M. Collu est titulaire d’un diplôme en mathématiques et en informatique de l’université de Milan.