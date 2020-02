LCL Smartbusiness accueille le Groupe Bessé

février 2020 par Marc Jacob

LCL SmartBusiness est le programme de LCL Banque des Entreprises dédié à l’accompagnement des PME et des ETI dans l’identification de leurs enjeux de transformations et la conception des solutions ad hoc. Un an après son lancement, ce programme a déjà touché près de 400 entreprises dans les domaines de l’open-innovation (Early Metrics, Synintra) et de la cyber-sécurité (Almond).

Le risque cyber est devenu le risque le plus redouté des Entreprises, les attaques s’avérant de plus en plus fréquentes, de plus en plus sophistiquées et de plus en plus invalidantes. C’est la raison pour laquelle LCL SmartBusiness s’enrichit d’un nouveau partenaire de renom, avec Bessé, leader du conseil en assurances cyber.