Martin Bernstein rejoint le conseil d’administration de Synchronoss

juillet 2021 par Marc Jacob

M. Bernstein a été nommé membre du conseil d’administration dans le cadre de la récente recapitalisation de Synchronoss, en tant que représentant de B. Riley Financial, Inc. (NASDAQ : RILY) (B. Riley), le plus grand actionnaire de la société.

Martin Bernstein représente B. Riley Principal Investments, une filiale de B. Riley qui effectue des investissements directs dans des entreprises disposant de technologies de plateforme éprouvées avec un potentiel significatif de croissance à court terme. Il occupe actuellement le poste de directeur des investissements privés chez B. Riley et est responsable de l’identification, de la souscription et de la gestion des investissements de la société, en plus de diriger la distribution aux partenaires de syndication de la société. M. Bernstein possède une vaste expérience de responsable des investissements dans les secteurs de la technologie, du transport, de l’automobile, de l’aérospatiale, de la fabrication, de l’énergie, de l’infrastructure et d’autres secteurs.

Avant de rejoindre B. Riley en mars 2021, Martin Bernstein était chez Anchorage Capital en tant que responsable des investissements dans les différentes structures de capital, notamment les actions de sociétés ouvertes, le capital-investissement, le crédit performant, la dette bancaire et les dettes en souffrance, ainsi que des situations de restructuration. Auparavant, il travaillait en tant qu’analyste chez Bocage Capital, et faisait partie de l’équipe d’investissement pour la dotation du Howard Hughes Medical Institute. M. Bernstein a obtenu un AB (Bachelor of Arts, équivalent d’une licence) en Histoire au Dartmouth College (New Hampshire). Il est basé dans le Connecticut.