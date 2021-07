Deveryware fait son entrée dans le Truffle 100, le palmarès des éditeurs de logiciels français

juillet 2021 par Marc Jacob

Les résultats de cette 16ème édition du palmarès, créé par la société de Private Equity Truffle Capital, et le cabinet d’études et de conseils Teknowlogy / CXP-PAC, témoignent d’une croissance de l’activité du secteur qui a atteint +6,6% en 2020.

Cette présence dans le classement s’inscrit dans un contexte global de croissance et de diversification de l’offre du groupe Deveryware. Son développement s’accélère ces dernières années et son dynamisme s’est confirmé en 2020 avec des résultats à nouveau très positifs : le chiffre d’affaires du groupe a atteint 37,2 millions d’euros. Une progression de 16,25% par rapport au chiffre d’affaires 2019 (32 M€) et 77% par rapport à celui de 2018 (21 M€).

Les solutions de Deveryware permettent d’accélérer les enquêtes, analyser les preuves, sécuriser face aux risques et gérer les crises. L’offre du groupe, avec ses filiales OAK Branch, TRACIP et Crisotech couvre l’investigation judiciaire et numérique, les plateformes de géolocalisation en temps réel, la cybersécurité, la lutte contre la fraude, la gestion de crise et les communications d’urgence.

Pour Alain Vernadat, Directeur Général de Deveryware : « Cette place parmi les leaders de l’édition de logiciels français, nous la devons à notre expertise mais aussi à notre capacité à proposer des solutions sur mesure. Celles-ci bénéficient de notre innovation sur des marchés très divers, de la sécurité intérieure et civile à la gestion des risques des entreprises. La complémentarité de nos filiales, dans le cadre d’un plan de croissance externe maîtrisé, nous permet de renforcer nos synergies au sein du groupe pour répondre aux enjeux de sécurité des Etats comme des sociétés. »