Veritas Technologies nomme Geoff Greenlaw VP of Channel and Alliances pour les régions EMEAI

juillet 2021 par Marc Jacob

Veritas Technologies annonce la nomination de M. Geoff Greenlaw au poste de VP of Channel and Alliances pour l’Europe, le Moyen Orient, l’Afrique et l’Inde (EMEAI).

La priorité de M. Greenlaw sera de déployer le programme Veritas Partner Force 2022 remanié et simplifié. Ce nouveau programme permettra aux distributeurs d’aider les clients à se remettre des attaques par ransomware et à gérer les données dans des environnements multi-cloud de plus en plus complexes.

Geoff Greenlaw aura pour objectif de récompenser les distributeurs qui auront participé à l’expansion stratégique de l’ADN de Veritas. Cela passera notamment par la mise en place de nouvelles actions d’encouragement ou encore des remises doublées sur les solutions clés dédiées à la résilience des clients face aux ransomwares. M. Greenlaw souhaite s’assurer que le réseau de distribution bénéficiera d’informations supplémentaires (ventes, marketing et communication) grâce notamment à des échanges réguliers. En fournissant un meilleur aperçu des possibilités de renouvellement et des prévisions de revenus des clients, il veut donner aux revendeurs les moyens d’augmenter leurs bénéfices.

M. Greenlaw possède plus de 25 ans d’expérience dans l’IT, et plus particulièrement à des postes channel et ventes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Il travaille chez Veritas Technologies depuis plus de 17 ans, années pendant lesquelles il a occupé plusieurs postes tels que : Head of Enterprise Sales au Royaume-Uni, Country Director pour l’Afrique du Sud, Head of Channel pour le Royaume-Uni et les pays nordiques, et Head of Channel pour les régions émergentes (basées aux Émirats Arabes Unis).