Mark Fields rejoint le conseil d’administration de Tanium

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Pendant près de trois décennies, Mark Fields a travaillé pour Sharp et ses filiales, où il a dirigé de nombreuses initiatives innovantes et des transformations opérationnelles. Il a notamment piloté le redressement de la branche nord-américaine de Ford à la fin des années 2000.

Depuis sa démission du poste de CEO de Ford en 2017, Mark Fields a mis à profit ses trois décennies d’expérience à la tête de multinationales pour conseiller des acteurs établis ou émergents, en particulier dans le secteur des nouvelles technologies. Il est actuellement membre des conseils de Qualcomm, Ellucian, CLEAResult et Transplace, et il est conseiller stratégique d’autres sociétés, telles que Wind River et InStride. Il a également siégé au conseil d’administration d’IBM, et est aujourd’hui conseiller principal de TPG Capital.

La nomination de Mark Fields en tant qu’administrateur principal s’inscrit dans la lignée d’une série de partenariats et d’avancées majeurs pour Tanium. En juin, l’entreprise a annoncé un partenariat et une intégration avec Salesforce, ainsi qu’un investissement de la part de Salesforce Ventures, portant sa valorisation à 9 milliards de dollars. En juillet, l’éditeur a également annoncé un partenariat avec Google Cloud visant à intégrer les fonctionnalités de sécurisation unifiée des postes de travail et serveurs de Tanium aux capacités d’analyse des environnements cloud de Chronicle.