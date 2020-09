Nutanix annonce un nouveau programme de partenariat pour le multicloud

septembre 2020 par Marc Jacob

Nutanix annonce Elevate, un programme partenaire global conçu pour redéfinir l’engagement de son channel. Bâti sur des bases déjà solides, le programme Elevate va rassembler l’ensemble de l’écosystème mondial de partenaires de Nutanix — les revendeurs et distributeurs à valeur ajoutée (VAR et VAD), les Service Providers (SPs) et les Telcos ; les Hyperscalers ; les éditeurs de logiciels indépendants (ISV), les fabricants de hardware, les Platform Vendors ; le Global System Integrators (GSI) ainsi que les partenaires services — sous une seule et unique architecture intégrée, afin d’assurer une simplification de la relation et la rentabilité pour les partenaires. Ce programme apporte en outre une feuille de route multiproduit et multicloud accélérée en vue de la transformation des activités des partenaires.

Elevate simplifie l’engagement de l’ensemble de l’écosystème des partenaires de Nutanix grâce à un ensemble cohérent d’outils, de ressources et de plates-formes marketing fournis dans le nouveau portail partenaire de Nutanix. Les partenaires peuvent ainsi tracer plus facilement leur voie vers le succès. Parmi les autres améliorations, citons un nouveau dispositif d’enregistrement des leads Performance+ conçu pour accroître le potentiel d’incitation et la protection des opportunités. Cette cohérence d’expérience et de soutien s’étend également à la nomenclature du programme qui va rassembler toutes les organisations partenaires sous une seule marque et une seule structure de badges du programme Elevate.

Pour commencer, le programme de partenariat Elevate apportera des avantages à la communauté des partenaires channel, et le programme sera étendu à d’autres organisations partenaires au cours de l’année à venir. Ces futurs éléments du programme Elevate Partner incluront des compétences actualisées et des options de validation de solutions pour les partenaires Alliance, des modèles de tarification flexibles et une facturation simplifiée pour les fournisseurs de services et des ressources pour accompagner le développement d’offres solides pour les partenaires services.

Le programme Elevate pour les canaux de distribution se distingue des programmes de partenariat traditionnels en mettant l’accent sur les capacités et les compétences des partenaires pour vendre et soutenir le portefeuille de Nutanix, plutôt que sur des objectifs de revenus. Le nouveau programme représente une augmentation significative à deux chiffres des investissements de Nutanix dans le channel et apportera les avantages suivants :

Simplicité : Une architecture de programme unique pour tous les partenaires afin de soutenir des ventes de logiciels et des services de conseil basés sur la technologie Nutanix. Le portail des partenaires de Nutanix actualisé offrira un meilleur accès à l’information et à la connaissance de l’écosystème des partenaires grâce à des supports marketing personnalisés, des outils de formation et des informations personnalisées permettant de prendre des décisions plus efficaces en s’appuyant sur les données.

Protection : Le nouveau programme d’enregistrement des offres Performance+ permet une meilleure harmonisation entre les partenaires et les vendeurs Nutanix afin d’offrir des remises plus importantes, des marges plus prévisibles, une meilleure protection des opportunités et des incentives attrayants pour stimuler le nouveau business sur le marché hautement concurrentiel d’aujourd’hui.

Transformation : Elevate se concentre sur les avantages pour les partenaires qui investissent dans l’élargissement de leurs compétences Nutanix par le biais de certifications qui démontrent des savoir-faire spécifiques, et présentent une feuille de route claire sur la façon dont ils peuvent développer leurs domaines d’expertise souhaités.

Profit : Elevate apporte un nouveau niveau de rentabilité, y compris pour les marges initiales, de nouveaux mécanismes pour aider à fournir des services avec des marges élevées, des niveaux de rabais plus poussés pour l’apport de nouveau business, et un nouveau rebate qui récompense les partenaires Elevate Cloud Champion pour la vente sur l’ensemble du portefeuille Nutanix.

L’expérience : Elevate inclura une politique d’acquis pour garantir qu’il n’y ait pas d’interruption des incentives existants du précédent programme Channel Charter.