Marc Naese est promu au poste de directeur commercial Panduit

février 2022 par Marc Jacob

Au cours de ses 16 années passées chez Panduit, Marc Naese a joué un rôle prépondérant dans la stratégie technologique de l’entreprise. Il a, de plus, été l’un des moteurs de l’orientation mondiale de la politique commerciale. A ce nouveau poste de direction, Marc Naese dirigera la stratégie globale go-to-market, y compris les ventes et le développement des produits. Il veillera notamment à ce que Panduit maintienne une expérience de premier ordre pour ses collaborateurs et collaboratrices, ses partenaires et ses clients.