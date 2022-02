Kyndryl et AWS signent un partenariat stratégique pour accélérer l’adoption du Cloud et l’innovation

février 2022 par Marc Jacob

Kyndryl annonce un partenariat stratégique avec Amazon Web Services Inc. (AWS), réunissant leurs expertises, compétences et ressources respectives afin d’aider les clients à transformer leurs activités grâce à des services et solutions Cloud d’entreprise axés sur l’industrie. Kyndryl prévoit également de mettre en place sa propre infrastructure dans le cloud, en s’appuyant sur AWS comme fournisseur de cloud privilégié.

Kyndryl et AWS investiront dans la mise en place d’une practice AWS globale avec les compétences, les services et l’expertise nécessaires pour offrir une expérience client optimale. Dans le cadre de ce partenariat mondial, Kyndryl établira un centre d’excellence AWS Cloud (COE) afin d’offrir des solutions et des services de pointe aux clients pour soutenir les infrastructures critiques, les technologies de nouvelle génération et la modernisation des applications et des flux de travail dans tous les secteurs. L’AWS CCOE mondial permettra aux professionnels des services de Kyndryl dans chaque pays d’optimiser les parcours de migration de leurs clients avec AWS, en exploitant la disponibilité, la fiabilité et la sécurité du premier cloud mondial.

Afin d’offrir une valeur différenciée aux clients, Kyndryl et AWS ont annoncé aujourd’hui VMware accelerator for AWS, en s’appuyant sur leurs solides partenariats avec VMware. Grâce à cet accélérateurr, des professionnels qualifiés d’AWS, de VMware et de Kyndryl fourniront une expertise approfondie et des solutions personnalisées pour aider les plus grandes entreprises du monde à combiner leurs investissements VMware existants avec les services AWS. Étant donné que Kyndryl compte une forte concentration de clients utilisant VMware sur site, cela permettra d’accélérer le passage à VMware sur AWS et aidera les entreprises à exécuter leurs charges de travail critiques dans le cloud.

En tant que Premier Global Alliance Partner et membre certifié MSP de l’AWS Partner Network (APN), Kyndryl a beaucoup investi dans le développement des compétences AWS et a constitué une équipe expérimentée de professionnels des services certifiés AWS par le biais de la Kyndryl Academy. Kyndryl et AWS investiront davantage dans la formation de plus de 10 000 professionnels des services Kyndryl d’ici la fin de 2022, en les perfectionnant sur un large éventail de compétences AWS afin de soutenir le passage rapide de ses clients aux services et solutions cloud dans le monde entier.