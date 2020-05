Mailinblack protège les boites mails des collectivités de la région Grand-Est

mai 2020 par Marc Jacob

Mailinblack s’applique à améliorer quotidiennement le produit et le niveau de sécurisation des communications de plus de 10 000 clients (dont des mairies, conseils départementaux / régionaux, hôpitaux, ...)

Dernièrement, les collectivités subissent une recrudescence d’attaques de phishing, (Office 365, etc.) de ransomware (Maze, etc.), liées notamment au premier tour des élections municipales et à la crise sanitaire du COVID-19 (des cyberattaques ont touchées les villes de Marseille et Martigues).

Environ 25 000 attaques supplémentaires sont enregistrées par mois depuis le début du confinement. Ce flux croissant de cyberattaques est dû à la vulnérabilité technologique des équipements de certaines structures et aux millions de personnes non préparées en télétravail.

« Chez Mailinblack nous voyons converger chaque année plus de 5 milliards d’emails par nos serveurs. Il est primordial que ces contenus soient protégés. Non seulement, une cyberattaque coute en moyenne 97 000 euros mais la circulation des données personnelles détenues par les collectivités sur le web, plateforme GAFA ou les réseaux sociaux serait une catastrophe. » explique Thomas Kerjean, Directeur Général de Mailinblack.

En effet, la solution Mailinblack a déjà séduit le Conseil Départemental de la Meuse et plus de 500 collectivités ainsi que 200 hôpitaux français. Tous ont fait le choix d’une solution performante Made in France pour les protéger de potentielles cyberattaques, tout en soutenant une société française de cybersécurité.