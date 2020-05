Protection avancée des messageries d’entreprises : Adista choisit la technologie Vade Secure

mai 2020 par Marc Jacob

Les messageries d’entreprises sont indispensables, mais vulnérables : elles constituent le premier vecteur utilisé par les hackers pour compromettre les données et le système d’information des entreprises. Plus des 2/3 des mails envoyés chaque jour à travers le monde sont ainsi des spams qui véhiculent très souvent de nouvelles menaces. Et ces attaques sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus abouties. Il est devenu fondamental pour les entreprises de s’armer efficacement contre ces menaces, d’autant plus dans une période propice à l’exploitation des peurs.

Ingénierie sociale, phishing, spear phishing, ransomware… Loin du traditionnel virus envoyé par email en pièce jointe, les nouvelles menaces sont devenues intelligentes et manipulent, font pression, poussent les destinataires à la compromission. Face à ces nouvelles méthodes plus ciblées, la maitrise du spam ne suffit plus. La protection de la messagerie nécessite une approche nouvelle, prédictive, mixant analyse de l’origine, analyse du contenu et analyse du contexte.

C’est pour répondre à cette situation de risque élevé qu’Adista lance son nouveau service de protection avancée du courrier électronique. « Avec 91% des attaques qui commencent par un phishing, nous devons proposer une approche innovante pour protéger nos clients. » David Boucher, Responsable du Pôle d’Expertise Cybersécurité chez Adista.

Déployée sur la technologie Vade Secure, cette solution fait partie des réponses indispensables à associer dans la lutte contre les menaces, qu’elles soient connues ou inconnues. Placé en amont du serveur de messagerie, ce service déployé par Adista offre un premier niveau de filtrage du flux de message entrant. Le mail malicieux est alors bloqué avant même d’arriver sur le serveur de l’entreprise. Ce service protège les utilisateurs comme le système d’information, il les aide dans leur quotidien en améliorant nettement la qualité des emails reçus, grâce à leur catégorisation en non-prioritaires (newsletters, réseaux sociaux, pubs) et suspicieux.

Adista garantit ainsi à ses clients le plus haut niveau de sécurité pour le trafic de courrier électronique, avec une protection contre tout type d’attaques, y compris les attaques ciblées de type Business Email Compromission (techniques avancées d’ingénierie sociale). Tout cela est rendu possible grâce à une analyse comportementale et une intelligence artificielle alimentée quotidiennement par des milliards de données. La solution permet également une vue synthétique des tentatives d’attaques, des messages valides, suspects ou rejetés grâce à un reporting en temps réel.

Adista accompagne donc ses clients au plus près de leurs besoins. Avec Vade Secure, les entreprises se voient proposer un service qui a l’avantage de se mettre en œuvre immédiatement et sans investissement dans une infrastructure. Autre atout pour les entreprises, les fonctions de continuité assurent la poursuite du flux de communications par courrier électronique, même en cas de défaillance du serveur de messagerie, avec une rétention des emails pendant 7 jours en cas de perte du relais de messagerie local ou basé dans le cloud.

Ce service de protection avancée de la messagerie se complète idéalement avec l’offre de sécurisation des postes de travail et serveurs proposée par Adista avec la technologie SentinelOne. Là encore, la stratégie proposée aux entreprises est de disposer d’une solution apte à détecter un comportement malveillant, pour prendre la décision adaptée et protéger l’équipement visé. En traitant le spam comme les malwartes polymorphes grâce à des mécanismes basés sur l’intelligence artificielle, Adista propose une vision globale et innovante de la protection des postes et des messageries.

Avec son Pôle d’Expertise Cybersécurité, Adista met à la disposition des entreprises toute une gamme de services, allant de la protection d’e-mails à la sensibilisation des utilisateurs, en passant par des services de filtrage de flux internet. Services qui peuvent être complétés par les expertises d’opérateur télécoms et d’hébergeur informatique, et par des solutions de sauvegarde externalisée et de réplication de serveurs.