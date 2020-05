L’Eurométropole de Strasbourg modernise son infrastructure IT avec Nutanix

mai 2020 par Marc Jacob

« Gestion simplifiée, capacité à évoluer simplement en ajoutant des nœuds, pas d’adhérence avec une baie de stockage mutualisée, ouverture avec une alternative gratuite à notre hyperviseur actuel… Grâce à la migration de nos applications sur une infrastructure Nutanix, nous avons progressé dans de nombreux domaines. Aujourd’hui, nous pouvons garantir les performances et la qualité de service à nos utilisateurs, nous sommes beaucoup plus réactifs et nous avons même réalisé des gains financiers, la consolidation opérée lors de la migration ayant permis de réduire le nombre de licences VMWare », déclare Brigitte Franiatte, responsable de l’équipe ingénierie système et stockage de l’EMS.

Confrontée à une infrastructure traditionnelle vieillissante et très hétérogène (7 générations de matériel !), l’EMS avait de plus en plus de mal à maintenir et faire évoluer un existant très riche, à l’image des 250 métiers différents exercés par l’organisme public. Son système d’information comprend en effet plus de 350 applications et dessert environ 6 600 utilisateurs.

Fin 2016, attirée par les avantages du concept d’hyperconvergence, l’EMS abandonne l’idée de rebâtir une infrastructure traditionnelle pour remplacer son architecture existante et opte alors pour les solutions de Nutanix. Réalisé en trois grandes phases, le projet a été finalisé courant mi-2019 et il a dépassé les attentes de l’organisme public, tant du point de vue des performances que des économies réalisées avec une réduction du nombre de licences VMware liée à la consolidation opérée pendant la migration.

Dotée aujourd’hui d’un cluster de 12 nœuds sur son site principal et d’un autre de 10 nœuds sur son site secondaire, l’EMS travaille désormais d’autant plus sereinement que l’Eurométropole s’est appuyée sur la fonctionnalité Metro Cluster Availability pour mettre en place un PCA (Plan de Continuité d’Activité) : grâce à une réplication synchrone et un mécanisme de mise en miroir des machines virtuelles, toutes les applications sont automatiquement basculées d’un site à l’autre en cas de panne, et ceci sans interruption de service. En complément de ses solutions de sauvegarde, l’EMS profite aussi des snapshots de Nutanix pour gagner en réactivité sur la restauration de VM.

« Dès la seconde phase de migration, un sondage réalisé auprès de notre équipe IT a mis en évidence la simplicité d’exploitation. Notre travail a été considérablement simplifié depuis que nous avons basculé sur Nutanix, notamment sur la partie stockage où clairement nous n’avons plus grand chose à faire », se félicite Thomas Laurent, chef de projet infrastructure de l’EMS.

À propos de l’EMS

Regroupement de 33 communes, l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) est une forme de coopération intercommunale fondée en 2015 qui introduit la notion de solidarité financière et de défense d’intérêts communs. Étendue sur plus de 339 km², elle compte environ 490 000 habitants, soit 43% de la population du Bas-Rhin et 25% de la population alsacienne. Tout en préservant l’indépendance des communes, l’organisme public assure une meilleure gestion et ouvre un horizon de développements plus vaste dans les domaines qui relèvent de sa compétence. De la déchèterie à la piscine en passant par les médiathèques, les espaces verts, la voirie… elle gère plus de 250 métiers différents.