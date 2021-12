Lumen nomme James Flitton au poste de Vice President of Infrastructure Strategy and Business Development EMEA

décembre 2021 par Marc Jacob

Lumen Technologies annonce l’arrivée de James Flitton au poste de vice president of infrastructure strategy and business development pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Il sera directement rattaché à Annette Murphy, Managing Director de Lumen en EMEA.

En occupant ce tout nouveau rôle, M. Flitton sera chargé de diriger la stratégie d’investissement pour l’infrastructure en région EMEA afin de stimuler la croissance et la transformation des entreprises, mais aussi répondre à leurs besoins ainsi qu’à ceux des revendeurs. Son objectif principal sera d’étendre la portée et les capacités de l’infrastructure en fibre optique de l’entreprise, qui alimente à la fois les services de réseau et la plateforme Lumen. Cette plateforme combine des solutions de réseau, d’edge computing, de sécurité et de collaboration. M. Flitton supervisera une équipe pluridisciplinaire comprenant des experts en matière de stratégie d’infrastructure, de gestion de l’accès au réseau et de relations commerciales.

James Flitton jouera également un rôle déterminant dans l’élaboration et l’exécution de la stratégie commerciale globale de Lumen pour la région EMEA. Celle-ci s’articule autour de l’objectif principal de l’entreprise de faciliter le progrès grâce à la technologie, et fait écho à son engagement d’offrir une expérience client exceptionnelle.

M. Flitton a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des télécommunications. Il a rejoint Lumen après avoir travaillé pour GTT, où il a occupé le poste de Vice President of Global Pre-sales, et antérieurement celui de Vice President of Business Operations pour la région EMEA. Il a également été Vice President of Service Delivery pour la région EMEA chez Level 3 Communications et a occupé des postes de direction chez Vodafone, dans les domaines du développement des affaires, de la planification et des opérations.

Le réseau Lumen en quelques chiffres :

• Le réseau Lumen s’étend sur environ 720 000 km kilomètres de fibre optique et est connecté à plus de 180 000 bâtiments on-net. Ceux-ci sont eux-mêmes connectés de manière transparente aux nœuds edge mondiaux, aux principaux fournisseurs de services de cloud publics, aux 350 datacenters Lumen répartis dans le monde ainsi qu’aux 2 200 datacenters tiers situés en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Asie-Pacifique.

• En Europe, le réseau Lumen comprend environ 38 000 km de fibre optique et est connecté à plus de 2 000 bâtiments on-net et 500 datacenters publics et privés.

• Le vaste réseau de fibre optique Lumen, hautement interconnecté, est à la base de la plateforme rapide et sécurisée dédiée aux nouvelles données et applications de l’entreprise. La plateforme intègre, au sein d’une architecture d’applications avancée dédiée à la gestion des charges de travail complexes et gourmandes en données de la 4ème révolution industrielle, des fonctionnalités de réseau adaptatif, de connectivité cloud, d’edge computing, de sécurité connectée et de collaboration.