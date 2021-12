Netskope nomme Julien Fournier au poste de vice-président pour l’Europe du Sud

décembre 2021 par Marc Jacob

Julien Fournier rejoint Netskope après une décennie chez Palo Alto Networks, où il était responsable des ventes auprès de l’ensemble des organismes publics pour la France. Il siégera au sein de l’équipe Go-To-Market, dirigée par Dave Peranich, Président de Netskope, et travaillera avec les équipes locales en France, en Espagne et en Italie pour accompagner efficacement les clients et les prospects dans leur démarche de transformation digitale.

Julien Fournier est un manager commercial confirmé qui a fait ses preuves dans le développement et la mise en œuvre de stratégies commerciales performantes. A l’heure des réflexions sur la mise en place d’architectures SASE, il apporte à Netskope une solide compréhension des stratégies réseaux et sécurité basées dans le Cloud mises en place par les leaders IT des entreprises européennes, ainsi que sa connaissance de l’écosystème local de partenaires.

Netskope a récemment levé 300 millions de dollars de nouveaux investissements, atteignant une valorisation après investissement de 7,5 milliards de dollars en plus d’une croissance rapide dans ce que les principaux analystes estiment être un marché total adressable de 30 milliards de dollars d’ici 2024. Le cloud privé de sécurité NewEdge de Netskope est désormais le cloud privé de sécurité le plus important et le plus performant au monde. NewEdge offre une connectivité de niveau opérateur et des services de sécurité en ligne et en temps réel, permettant de déployer la sécurité à la source, partout et à chaque fois qu’elle est nécessaire.