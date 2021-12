Riverbed|Aternity achève avec succès sa recapitalisation

décembre 2021 par Marc Jacob

Riverbed|Aternity a annoncé i qu’elle avait mené à bien sa recapitalisation, en réduisant sa dette de plus d’un milliard de dollars et en apportant 100 millions de dollars de nouvelles liquidités, ce qui place la société en position de croissance et de succès continu sur le long terme. La recapitalisation a été réalisée dans le cadre d’un processus volontaire accéléré supervisé par un tribunal.

La société est un fournisseur de technologies essentielles, offrant des solutions de pointe en matière de visibilité de bout en bout et de performance et d’accélération des réseaux, qui fournissent des informations exploitables et aident les entreprises à optimiser leur productivité et leurs investissements numériques et informatiques. Au cours du dernier trimestre, le total des commandes pour les solutions de visibilité de la société a augmenté de 37 % d’une année sur l’autre. Avec une base financière plus solide, Riverbed|Aternity sera en mesure d’investir davantage dans l’activité et l’innovation pour mieux répondre aux besoins des clients et favoriser leur réussite.

"Riverbed|Aternity est un leader du secteur et, grâce à cette recapitalisation, dispose d’une position financière plus solide pour investir dans les technologies de base, améliorer continuellement l’expérience client et poursuivre une croissance rentable", a déclaré Chris Lahoud, associé d’Apollo. "Nous sommes heureux de soutenir la société en tant qu’investisseur à longs termes et de voir Dan diriger cette grande équipe dans son prochain cycle de développement. »

Comme annoncé précédemment et parallèlement à sa constitution, un groupe ad hoc d’investisseurs institutionnels dirigé par Apollo est devenu l’actionnaire majoritaire de Riverbed par le biais de ses fonds gérés.

Les conseillers de Riverbed comprennent Kirkland & Ellis LLP en tant que conseiller juridique, AlixPartners en tant que conseiller en restructuration, et GLC Advisors & Co. en tant que banquier d’affaires.

Les conseillers du groupe Ad Hoc comprennent White & Case LLP en tant que conseiller juridique et Centerview Partners en tant que conseiller financier. Davis Polk & Wardwell LLP est le conseiller de certains membres du groupe ad hoc.