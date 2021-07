Lumen Technologies a conclu un partenariat stratégique avec Microsoft

juillet 2021 par Marc Jacob

Lumen Technologies a conclu un partenariat stratégique avec Microsoft qui façonnera la prochaine génération de distribution d’applications d’entreprise en mettant à disposition les capacités Microsoft Azure sur la plateforme Lumen. Les clients des deux entreprises bénéficieront de la possibilité d’exécuter leurs solutions basées sur Microsoft plus près de l’endroit où les interactions numériques se produisent en utilisant les services Edge Computing mondiaux de Lumen, créant l’une des plateformes les plus rapides et les plus sécurisées pour les applications et les données.

Lumen collaborera avec Microsoft dans le cadre de plusieurs démarches de mise sur le marché visant à soutenir les clients communs dans le monde entier, en utilisant les ressources du Lumen Edge Experience Center, notamment :

• Un déploiement certifié d’Azure qui pourra s’exécuter dans les nœuds Edge Computing de Lumen dans le monde entier, débloquant un plus grand nombre de cas d’utilisation de faible latence et de bande passante élevée pour les clients de la plateforme de service Azure.

• Des solutions du secteur de la communication basées sur des réseaux 5G privés qui exploiteraient les capacités des logiciels cloud-natifs de Microsoft, ainsi que les capacités Edge Computing et du réseau à fibre optique de Lumen. Ces solutions permettraient aux clients d’optimiser leurs réseaux sans fil et de pousser les charges de travail encore plus près des interactions numériques.

• Des solutions gérées du secteur des entreprises pour une vaste gamme de logiciels et de services cloud de Microsoft afin d’optimiser la performance des charges de travail de l’entreprise et de soutenir l’ensemble des effectifs du client, où qu’ils se trouvent.

Afin de consolider cette collaboration, Lumen a choisi Azure comme plateforme de cloud public privilégiée pour les charges de travail au service de ses entreprises clientes, contribuant ainsi à améliorer l’expérience client de la plateforme Lumen. Cela permet la transformation des possibilités d’ajout des nouvelles fonctionnalités de service à la plateforme. Les entreprises bénéficieront donc d’expériences de gestion d’accès cohérentes dans tous les services numériques Lumen. Cette dernière mettra également à profit Azure, Microsoft Power Apps et Microsoft 365 E5 Security & Compliance pour sa transformation numérique interne.

En outre, Microsoft a nommé Lumen comme l’un de ses partenaires majeurs soutenant Azure à travers le monde avec le réseau, l’infrastructure et les services gérés de Lumen. Les entreprises clientes bénéficieront d’une connectivité réseau encore plus performante à tous leurs services Azure depuis la plateforme Lumen.

À mesure que les entreprises déplacent leurs charges de travail vers l’Edge et utilisent de plus en plus des environnements multi-cloud, l’intégration transparente du réseau et du cloud est primordiale pour optimiser les performances.

Faits marquants :

• Lumen est un partenaire bénéficiant de la certification des services gérés Microsoft pour une large gamme de logiciels et de services cloud Microsoft. Il est également partenaire Gold Microsoft.

• Les nœuds Edge de Lumen sont conçus pour répondre à 95 % de la demande des entreprises américaines d’un délai de 5 millisecondes de latence.

• Pour obtenir la liste à jour des sites Edge réels et prévus.

Le réseau Lumen est composé d’environ 450 000 miles de routes mondiales de fibre et de plus de 180 000 bâtiments sur Internet, parfaitement connectés aux nœuds Edge mondiaux, de 350 centres de données Lumen dans le monde, et de 2 200 centres de données tiers en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient, en Amérique latine et dans la région Asie Pacifique.