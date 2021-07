Netskope obtient 300 millions de dollars d’investissements supplémentaires

juillet 2021 par Marc Jacob

L’investissement continu dans Netskope de la part d’investisseurs de premier plan confirme l’équipe exceptionnelle de la société, sa vision, ses antécédents en matière d’exécution mondiale et la possibilité de continuer à gagner rapidement des parts sur le marché en forte croissance du CAGR, que les analystes estiment à 30 milliards de dollars d’ici 2024, avec une croissance du CAGR de la sécurité du cloud estimée à plus de 30 % au cours des prochaines années. Netskope poursuivra l’expansion agressive de sa plateforme et de son marché cible au milieu de cette hypercroissance afin de répondre à la forte demande pour son architecture SASE (Secure Access Service Edge), leader du marché.

La cybercriminalité augmente à un rythme alarmant. À mesure que les entreprises transforment leur infrastructure informatique existante et déplacent leurs applications et leurs données vers le cloud, la sécurité doit également se transformer. Le Security Cloud de Netskope offre une plateforme SASE complète, cloud native, intégrant des technologies qui permettent une transformation numérique sécurisée de l’entreprise et une connectivité à distance sécurisée à l’aide de fonctionnalités intégrées Zero Trust Network Access (ZTNA), Secure Web Gateway (SWG) et Cloud Access Security Broker (CASB). L’architecture SASE native du cloud de Netskope comprend également NewEdge, le cloud privé le plus connecté et à la croissance la plus rapide au monde, qui permet un accès rapide et sécurisé depuis n’importe quel endroit aux données, applications et sites Web, où qu’ils se trouvent.

Comme le note Gartner dans sa Strategic Roadmap for SASE Convergence 2021, "d’ici 2024, 30 % des entreprises adopteront des fonctionnalités de SWG, CASB, ZTNA et de pare-feu à la demande fournies par le même fournisseur, contre moins de 5 % en 2020." L’approche de Netskope en matière d’architecture cloud SASE et Zero Trust a été rapidement adoptée par des entreprises et des gouvernements du monde entier, et a été reconnue à plusieurs reprises comme un leader par les meilleurs analystes et clients, comme en témoignent les multiples citations consécutives du Magic Quadrant de Gartner et les prix Gartner Peer Insight Customer Choice pour CASB et SWG.

Aujourd’hui, parmi plus de 1 500 clients dans le monde, Netskope fournit :

● Plus de 30 des 100 premières entreprises du classement Fortune.

● 2 des 4 plus grandes banques commerciales du monde.

● 5 des 7 plus grands prestataires de soins de santé au monde.

● 2 des 3 plus grandes entreprises de télécommunications au monde.

● 2 des 4 plus grands détaillants du monde.

Ce dernier tour de financement s’ajoute à différents temps forts dans l’entreprise et de lancement de produits pour Netskope au cours de ces 18 derniers mois, dont notamment :

Élargissement du conseil d’administration et de l’équipe de direction avec des sommités du secteur de la cybersécurité et des réseaux de Palo Alto Networks, Fortinet, FireEye, Riverbed, etc.

Primé dans le Forbes Cloud 100 pour la quatrième année, gagnant 16 places par rapport au placement précédent pour atteindre le numéro 48.

Désigné par Gartner comme leader dans le Magic Quadrant des Cloud Access Security Brokers (CASB) pour la quatrième année consécutive, et comme visionnaire dans le Magic Quadrant des Secure Web Gateway de Gartner pour la première année d’inclusion de Netskope.

Nommé par Gartner comme le choix des clients de Gartner Peer Insights 2021 à la fois pour les CASB et les SWG, y compris le classement n°1 parmi tous les fournisseurs de SWG comme le SWG le mieux noté par les clients.

Nouvelle extension de la couverture du cloud privé de sécurité NewEdge, leader du secteur, en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, NewEdge étant reconnu comme un leader des architectures SASE en termes de vitesse et de relations de peering de cloud public.

Élargissement du portefeuille de brevets - soulignant le leadership et l’innovation continus de SASE en matière de protection des données - à plus de 75 brevets dans le monde, avec plus de 60 brevets supplémentaires en attente pour les inventeurs de Netskope.

Lancement de l’accréditation SASE, un cours premier du genre, indépendant des éditeurs, destiné à répondre aux exigences de conception de SASE.

Assurer une gestion continue des risques grâce au lancement d’Advanced Analytics, qui aide les organisations à comprendre, à hiérarchiser et à mesurer leurs efforts pour améliorer la sécurité de leurs applications, de leurs données et de leurs utilisateurs.

Fourniture d’une solution de pointe d’accès zero trust avec Netskope Private Access.