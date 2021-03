Lookout Acquiert CipherCloud

mars 2021 par Marc Jacob

Les solutions CipherCloud couvrent plusieurs technologies SASE, dont Cloud Access Security Broker (CASB), Zero-Trust Network Access (ZTNA), Secure Web Gateway (SWG) et Data Loss Prevention (DLP). Ensemble ces solutions offrent à la fois visibilité complète, sécurité des données, protection contre les menaces et conformité aux réglementations pour les applications basées dans le cloud. Un grand nombre des plus grandes entreprises mondiales et institutions gouvernementales protègent et sécurisent leurs données dans le cloud avec CipherCloud.

Le besoin pour une solution de sécurité intégrée des postes de travail vers le cloud est encore accéléré par la prolifération des utilisateurs distants, l’adoption des applications cloud, la migration des données des data centers d’entreprise vers le cloud, et par l’accroissement du trafic réseau vers les services cloud public. Pour faire face aux défis de sécurité créés par ces évolutions inexorables, les entreprises ont besoin d’une plate-forme unifiée capable de suivre le trafic et de mettre en oeuvre les politiques de sécurité sur l’ensemble du cheminement des données, des postes de travail aux applications basées dans le cloud. Les signaux et les points de contrôle nécessaires pour stopper les attaques zero-day étant répartis sur l’ensemble du cheminement des données du terminal poste de travail jusqu’au cloud, seule une solution totalement intégrée peut combler les vides séparant de multiples produits de sécurité issus de fournisseurs différents.

Gartner [1]prévoit qu’au cours des cinq prochaines années, le marché SASE va croître en moyenne de 42% par an, et atteindre près de 11 milliards de $ d’ici 2024. Avec l’acquisition de CipherCloud, Lookout est parfaitement en phase avec le basculement vers le cloud, et dispose d’une position unique pour offrir un avantage concurrentiel à ses clients.

L’intégration des technologies de CipherCloud et de Lookout permettra d’éliminer des problèmes de compatibilité, d’accroître la simplicité d’utilisation et de réduire les coûts de fonctionnement comparée à une accumulation de multiples produits en silos. Avec la nouvelle plate-forme intégrée, un nombre croissant d’entreprises pourront ainsi délivrer en toute sécurité des applications stratégiques à leurs utilisateurs où qu’ils souhaitent travailler, sur site ou à distance.

L’acquisition de CipherCloud élargit la gamme de produits de Lookout ainsi que sa communauté de clients et partenaires opérateurs, cloud, revendeurs, distributeurs et fournisseurs de services managés de sécurité (MSSP). Le fondateur et CEO de CipherCloud Pravin Kothari va rejoindre Lookout en qualité d’Executive Vice President, Product and Strategy, SASE. A l’issue de la transaction, CipherCloud fonctionnera désormais sous la marque et la direction de Lookout. Les termes financiers n’ont pas été dévoilés.