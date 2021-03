Synology annonce la nomination de Victor Wang à la tête de son bureau français

mars 2021 par Marc Jacob

Synology annonce la nomination de Victor Wang au poste de Directeur Général de Synology France. Ce dernier succède à Rosiel Lee, qui va prendre en charge de nouvelles missions au sein de Synology Inc. Dans ses nouvelles fonctions, Victor Wang a pour objectif de déployer une stratégie globale de vente et de marketing, tout en développant de nouvelles opportunités sur le marché vertical, mais aussi d’accroître la notoriété de la marque dans les régions France, Benelux, Europe du Sud et Afrique. En outre, la relation client sera au cœur de ses objectifs, en construisant un service dédié à la satisfaction client et à leur confiance dans les produits Synology.