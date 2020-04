LogPoint se démarque nettement dans le rapport Emo-tional Footprint 2020 d’Info-Tech

avril 2020 par Marc Jacob

Les pairs examinateurs et les clients classent LogPoint N°1 concernant l’importance accordée à la relation client, la fourniture d’un service efficace et le maintien de politiques conviviales pour ses clients. Avec une empreinte émotionnelle (emotional footprint) nette de 95 sur 100, LogPoint apparaît comme un leader incontesté parmi les 12 fournisseurs SIEM évalués dans le rapport Emotional Footprint.

Le rapport Emotional Footprint d’Info-Tech est conçu pour mesurer la satisfaction des utilisateurs et évaluer le time-to-value perçu d’un logiciel. Parmi les critères évalués, LogPoint obtient un score particulièrement élevé en tant que partenaire commercial efficace, négociateur respecteux et inspirant pour ses clients. Mais un score se démarque tout particulièrement.

Les solutions LogPoint Modern SIEM et UEBA fournissent les outils d’analyse et d’automatisation qui permettent aux clients de créer, gérer et transformer efficacement leurs entreprises, et ce en toute sécurité. LogPoint s’occupe de plus de 1 000 clients dans le monde grâce à un solide réseau de partenaires, dont plus de 60 fournisseurs de cybersécurité majeurs et MSSP au niveau mondial.

Dans l’édition 2019 de Software Reviews Data Quadrant Report for SIEM d’Info-Tech, LogPoint s’est imposé comme un leader du secteur avec un score global de 9,1 sur 10, se classant ainsi N°1 pour 13 critères d’évaluation sur 22 au total. Le rapport Emotional Footprint 2020 valide la position de LogPoint en tant que Champion dans la catégorie technologie SIEM et expérience client. Découvrez le rapport Software Reviews Emotional Footprint 2020 d’Info-Tech dédié au SIEM.

LogPoint permet aux organisations de convertir les données en informations exploitables, améliorant ainsi leur posture de cybersécurité et générant une valeur ajoutée immédiate. Nos technologies avancées de SIEM, d’UEBA, d’automatisation et de réponse aux incidents, couplées à un modèle de licence simple et un service de support leader sur le marché, permettent à nos clients de construire, gérer et transformer efficacement leurs activités. Share on social media