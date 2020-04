New Relic nommé leader du Magic Quadrant de Gartner pour la surveillance des performances applicatives

avril 2020 par New Relic

New Relic, Inc. annonce avoir été positionné pour la huitième année consécutive par Gartner comme un Leader dans le rapport « Magic Quadrant for Application Performance Monitoring » mené par Charley Rich et Federico De Silva et publié le 22 avril 2020.

New Relic One est une plateforme d’observabilité ouverte et programmable, qui permet à ses clients de visualiser, d’analyser et de résoudre les problèmes de l’intégralité de la pile informatique, comprenant l’infrastructure, les logs, les applications et l’expérience client, ainsi que les traces distribuées.

Selon le rapport Gartner Peer Insights « Voice of the Customer », les utilisateurs de New Relic indiquent "être prêts à recommander" l’entreprise pour la surveillance des performances des applications. Plus précisément, les clients sont très satisfaits de l’ensemble des interactions avec les fournisseurs et le service client, New Relic obtenant une note supérieure à la moyenne pour ses capacités d’analyse commerciales et de surveillance des services. Avec un taux de recommandation de 92 %, « New Relic a obtenu le meilleur score pour cette distinction dans ce secteur ».