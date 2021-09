LogPoint fait l’acquisition de SecBI

septembre 2021 par Marc Jacob

LogPoint annonce l’acquisition de SecBI, basé à Tel Aviv, un acteur ‘disruptif’ en matière de détection et de réponse automatisées aux cybermenaces. Cette acquisition étendra encore les capacités de LogPoint en ajoutant une automatisation basée sur des playbooks qui accélèrera la détection et la réponse aux cybermenaces. La plateforme universelle SOAR et XDR de Sec-BI s’intégrera nativement à LogPoint et poursuivra la mission de l’entreprise, à savoir révolutionner la cyber-résilience des clients en simplifiant, grâce à l’innovation, la diffi-cile tâche que représentent les opérations de sécurité.

Avec l’intégration rapide des technologies SecBI SOAR et XDR, LogPoint franchira une nouvelle étape qui lui permettra de relever les défis complexes en matière de cybersécurité auxquels les SOC sont confrontés quotidiennement. Cette acquisition permettra aux clients d’éliminer les faux positifs et d’automatiser la réponse aux incidents. Ensemble, ces plateformes complètes et complémentaires automatiseront les tâches répétitives, orchestreront les charges de travail en matière de remédiation des menaces. Elles investigueront, prioriseront et exécuteront de manière autonome des playbooks qui réduiront l’implication humaine, permettant ainsi aux analystes de se concentrer sur les menaces réelles afin de mieux protéger les entreprises.

Cette acquisition est soumise aux exigences légales et aux approbations habituelles et devrait être finalisée d’ici la fin du troisième trimestre 2021. À l’issue, SecBI s’intégrera dans l’organisation de LogPoint sous le nom de LogPoint Israel et restera basé à Tel Aviv. Alors que les parties impliquées ont refusé de divulguer les détails financiers, la plupart des propriétaires de SecBI, notamment le principal investisseur Jerusalem Venture Partners, deviendront actionnaires de LogPoint, rejoignant ainsi les investisseurs existants, à savoir Digital+ Partners et Evolution Equity Partners.