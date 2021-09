Nicolas Arpagian rejoint Trend Micro au poste de Director, Cybersecurity Strategy

septembre 2021 par Marc Jacob

A ce poste, s’appuyant sur l’expertise des experts Trend Micro à travers le monde, il aura pour mission d’intégrer la lutte contre les cyberattaques au sein des stratégies des entreprises, collectivités et administrations clientes de l’éditeur en France. Contribuant à la connaissance de ces dernières en matière de cybermenaces, il facilitera ainsi la mise en place de mesures destinées à renforcer la sécurisation des Systèmes d’Information et la protection des données, tout en favorisant leur mise en conformité avec les réglementations en cours.

Reconnu comme une personnalité incontournable sur le marché de la cybersécurité, Nicolas Arpagian a précédemment occupé les fonctions de Vice-Président en charge de la Stratégie, des Affaires Publiques et de la RSE d’Orange Cyberdéfense, et ce pendant près de sept ans. Ayant à cœur de partager ses connaissances, il enseigne également au sein d’écoles de renom telles que l’École Nationale Supérieure de la Police (ENSP), l’École de Guerre Économique (EGE) et l’École Nationale de la

Magistrature (ENM) dans les cycles de formations consacrées à l’Intelligence économique et à la lutte contre la cybercriminalité.

Nicolas Arpagian est auteur d’une quinzaine d’ouvrages, parmi lesquels « La Cybersécurité » (Presses Universitaires de France), « La Cyberguerre - la guerre numérique a commencé » (Éditions Vuibert) ou encore « Liberté, Egalite…Sécurité » (Dalloz).

Il est par ailleurs membre du Conseil d’orientation de l’Institut Diderot et contribue depuis 2019 au projet national de Campus Cyber présidé par Michel Van Berghe, à l’initiative d’Emmanuel Macron.