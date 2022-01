Lionbridge utilise le SIP Trunking de GTT avec le routage direct vers Microsoft Teams pour améliorer l’expérience client et l’efficacité opérationnelle

janvier 2022 par Marc Jacob

GTT Communications, Inc. annonce la livraison d’une solution de SIP Trunking à Lionbridge, Lionbridge, acteur mondial spécialiste de la traduction et de la localisation, afin de réaliser un routage direct des applications VoIP via la plateforme Microsoft Teams aux Etats-Unis, au Canada, au Brésil et en Europe. La solution couvre 60 canaux de SIP Trunk et inclut plus de 3850 numéros de téléphones dans 17 pays.

L’équipe d’experts de Lionbridge s’appuie sur des services voix et collaboration pour offrir à ses clients la localisation, la création de contenu et le référencement naturel (SEO) dans chaque langue. Le réseau mondial de GTT, basé sur le SIP, entièrement redondant, donne un accès PSTN à la plateforme Microsoft Teams de Lionbridge, garantissant ainsi la plus faible latence pour les applications VoIP utilisées sur la plateforme de communications unifiées et de collaboration.

Lors de sa migration de Skype Entreprise vers Microsoft Teams, Lionbridge a évité les coûts liés à l’installation de son propre session border controller en exploitant les capacités de routage direct à l’échelle mondiale de GTT avec Microsoft Teams. Client de longue date des services voix de GTT en Europe, Lionbridge a également réduit la complexité de la gestion de sa solution VoIP en consolidant tous ses services voix en Amérique et en Europe avec GTT dans le cadre de ce nouveau déploiement.

“Lionbridge a pour stratégie informatique de donner la priorité au SaaS. GTT nous a impressionné en étant le seul acteur capable de nous proposer un routage direct vers Microsoft Teams selon un modèle économique ‘as-a-Service’ qui nous évite d’importantes dépenses, ” témoigne Daniel Hebert, senior systems engineer chez Lionbridge. “L’équipe de GTT a fait de l’excellent travail en nous guidant à chaque phase du projet, notamment la conception, le portage des numéros et l’implémentation. Notre réseau voix consolidé avec GTT en Amérique et en Europe fonctionne mieux et nous a permis de réduire les frais généraux d’exploitation.”

“Nous sommes ravis d’apporter notre soutien à Lionbridge dans la connexion de ses équipes avec ses clients et partenaires, afin de fournir une expérience exceptionnelle” déclare Tom Homer, President, Europe Division, GTT. “GTT possède plusieurs années d’expérience dans le SIP Trunking professionnel et mondial pour les solutions de collaboration de Microsoft, reposant sur les session border controllers que nous opérons dans le cloud dans le monde entier et qui font la liaison avec notre backbone IP Tier 1.”