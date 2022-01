Grâce à Veeam, Franprix protège les données de ses 800 magasins

janvier 2022 par Marc Jacob

Jérôme Chapelle, Manager Infrastructures chez Franprix, a choisi cette solution dans le but de remplacer leur ancienne solution de sauvegarde, qui n’était pas en mesure de soutenir l’évolution de l’infrastructure et des besoins métier de Franprix. Franprix est une enseigne alimentaire de proximité qui doit assurer la continuité d’activité et la qualité de ses services, et cela passe grandement par ses outils informatiques. Ainsi, Franprix garantit l’approvisionnement et l’ouverture de ses magasins en continu, et protège ses 250 To de données et ses 650 machines virtuelles des conséquences de toute cyberattaque, pour ses 880 magasins en France.

Grâce à la performance des solutions Veeam, Franprix a pu mettre un terme aux relances permanentes de sauvegarde et d’exploitation imposées par son ancienne solution pour réaliser des économies concernant l’exploitation des sauvegardes au quotidien. Après une interruption, la solution Instant VM Recovery® de Veeam permet à Franprix de redémarrer quasi-instantanément ses services, ce qui ne prend plus que quelques secondes, contre plusieurs dizaines de minutes auparavant. Sans oublier les outils de reporting et de monitoring intégrés à la solution qui font que l’équipe de Jérôme Chapelle n’a plus qu’un rôle de contrôle à assurer ; un gain de temps au quotidien réinvesti dans d’autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Enfin, grâce à l’intégration de Veeam avec les solutions de stockage de Pure Storage, Franprix bénéficie à la fois des avantages du flash et de la restauration instantanée pour sauvegarder ses baies de stockage, ses applications natives et ses machines virtuelles.

Franprix prend également en compte la menace cyber dans sa stratégie informatique, afin de garantir aux équipes une plus grande tranquillité d’esprit. Jérôme Chapelle utilise SureBackup de Veeam pour contrôler l’intégrité des données et la cohérence des sauvegardes.

Plus récemment, Franprix déployé Veeam Backup for Microsoft Office 365, pour la protection de ses environnements SharePoint Teams et One drive. L’enseigne prévoit d’utiliser le cloud pour faire évoluer sa stratégie informatique et soutenir son application de e-commerce, Commerce Mobile Franprix, et mettre également en place une stratégie de microservices, pour accélérer son délai de commercialisation.