EnGenius fournit un réseau Wi-Fi de classe mondiale au stade Arena de Madrid à l’approche de la Coupe Davis

janvier 2022 par Marc Jacob

Maintenant que la Coupe Davis, qui a fait l’objet de nombreuses retransmissions télévisées, est terminée, les téléspectateurs peuvent remercier EnGenius Technologies d’avoir fourni au stade Arena de Madrid - l’un des trois sites internationaux accueillant la compétition - un réseau Wi-Fi rapide, fiable et de pointe, pour permettre aux joueurs, au personnel et aux spectateurs de rester connectés.

Se préparer à une foule énorme

Construit pour stimuler la candidature de Madrid aux Jeux olympiques de 2012, l’Arena de Madrid a une capacité maximale de 12 000 spectateurs, et une superficie de près de 13 000 m2. Le stade a dû accueillir des centaines de journalistes pour la Coupe Davis ainsi que des milliers de spectateurs, d’officiels, de joueurs, de membres du personnel et d’agents de sécurité. Cet environnement très dense a fait de la Coupe Davis un événement nécessitant une connexion Wi-Fi fiable et permanente au sein d’un gigantesque complexe de bureaux, de salles de presse, de vestiaires, de zones d’accueil, d’installations d’entraînement et de restaurants.

Il était essentiel que les organisateurs et le personnel soient en mesure de communiquer rapidement et efficacement, et que les membres des médias puissent assurer une couverture des événements en temps réel. Choix d’une solution réseau

Après avoir étudié les différentes possibilités, les coordinateurs d’événements ont opté pour la solution de gestion de réseau EnGenius Cloud. Des entreprises locales ont pris en charge l’installation. Carlos Sánchez Irle de X-Net a fourni l’équipement, et Parson Projects a réalisé le déploiement. Ce n’est pas la première fois que le Président Exécutif de Parson, Álvaro Cano, met en œuvre des solutions EnGenius, qui lui ont toujours permis d’obtenir des résultats impressionnants.

Les équipements installés dans le stade étaient les suivants :

• 12 commutateurs ECS2512FP à 12 ports

• 9 commutateurs ECS1528P à 24 ports

• 33 points d’accès intérieurs ECW230 4x4

• 15 points d’accès extérieurs ECW260 2x2

« L’intégration des systèmes filaires et sans fil EnGenius permet une formidable flexibilité d’intégration. D’autre part, notre équipe technique spécialisée s’appuie sur la robustesse et la stabilité des équipements de la marque. Et, bien sûr, la gestion dans le Cloud nous permet d’être très confiants, » a-t-il déclaré.

Lancement de l’opération

Les points d’accès et les commutateurs EnGenius Cloud ont pu être configurés et installés rapidement et facilement. Tous les périphériques réseau ont été configurés à l’avance, ce qui a permis d’accélérer considérablement le déploiement. Au total, la solution Cloud Wi-Fi 6 comprenait 33 points d’accès intérieurs, 15 points d’accès extérieurs et 21 commutateurs réseau. Tous les appareils sont gérés à partir de la plateforme EnGenius Cloud, qui ne nécessite pas de licence.

La solution permet aux administrateurs informatiques de visualiser le réseau du stade sur un simple écran. L’appli mobile Cloud To-Go permet également aux administrateurs de surveiller et de gérer le réseau sur site ou à distance, en fournissant des informations en temps réel sur chaque appareil connecté au réseau.

Enfin, la capacité à gérer la bande passante sur le réseau en fonction des besoins de trafic dans les différentes parties du stade est une caractéristique particulièrement intéressante du Cloud. L’équipe informatique a pu réaffecter la bande passante dans les zones les plus sollicitées afin de garantir une connectivité robuste au public, au personnel et aux joueurs à tout moment, au cours de leurs déplacements au sein de l’arène.