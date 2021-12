LexisNexis Risk Solutions et Shift Technology concluent une alliance stratégique

décembre 2021 par Marc Jacob

LexisNexis® Risk Solutions et Shift Technology ont annoncé avoir conclu une alliance stratégique. Elle permettra aux assureurs d’intégrer aisément les données et les analyses de LexisNexis® Claims Clarity aux modèles d’aide à la décision alimentés par l’IA de Shift, en vue de mieux prévoir les fraudes et risques, dès la déclaration des sinistres.

Afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle des processus et d’offrir une expérience client optimale, les assureurs se tournent de plus en plus vers des méthodes de traitement des déclarations de sinistres digitalisées et sans contact. Il est donc essentiel que les gestionnaires disposent de données fiables et adéquates pour juger s’ils peuvent accélérer le traitement, ou le soumettre à une classification et une analyse plus détaillées.

Grâce à LexisNexis Risk Solutions, les assureurs disposent de données de système à système, sur les tiers et les véhicules, exploitables en temps réel. Le fournisseur leader de données et d’analyses met à la disposition des assureurs des données fiables et robustes recueillies auprès de tiers, permettant de traiter plus rapidement et en toute confiance, plus de 80 % des réclamations. En accélérant les déclarations de sinistres les plus simples, ils peuvent alors se concentrer sur les plus complexes et améliorer ainsi l’expérience client.

Shift Technology s’appuie sur l’IA pour aider les assureurs à prendre les meilleures décisions tout au long du processus de gestion des sinistres, notamment en matière de détection de la fraude, de subrogation, d’analyse de documents, et d’implication des gestionnaires dans le processus. L’intégration des données et analyses de LexisNexis Risk Solutions aux solutions Shift Claims Fraud Detection et Shift Subrogation Detection permet de régler les sinistres aussi rapidement, précisément et équitablement que possible.