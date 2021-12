Deep Instinct nomme sa Responsable Channel pour l’Europe du Sud

décembre 2021 par Marc Jacob

Noëlle Margiotta bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans la sécurité informatique et les réseaux, au cours desquelles, elle a occupé des postes de Channel Manager chez Proofpoint et Extreme Networks, de Brand Manager (sécurité et networks) chez Arrow ECS, de Responsable Commerciale services chez Computerlinks SA et chez Nokia. Ces postes lui ont notamment permis de développer de solides relations avec des fournisseurs de service, indispensables pour ses nouvelles fonctions.

Au sein de la start-up américaine, ses missions principales sont d’animer, renforcer et de développer, en Europe du Sud, le réseau de partenaires et d’intégrateurs, au cœur de la stratégie de développement et du succès de Deep Instinct.

Ouvert il y a tout juste un an, le bureau français de Deep Instinct compte aujourd’hui 10 personnes.

Deep Instinct assure actuellement la sécurité de clients situés en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.