CHEOPS TECHNOLOGY annonce la signature d’un contrat de cession d’actions (SPA)

décembre 2021 par Marc Jacob

CHEOPS TECHNOLOGY, société dont le siège est à Canéjan en région Bordelaise, Cloud Service Provider et Cloud Builder, spécialiste du Cloud hybride, de la cyber-sécurité et des infrastructures IT, annonce aujourd’hui que Aquiline Capital Partners LLC et Elyan Partners, le conseil d’Edmond de Rothschild Equity Strategies (“ERES”) ont signé des accords définitifs portant sur l’acquisition d’une participation majoritaire représentant 98.71% du capital social de CHEOPS pour un prix de 78.26 euros par action.