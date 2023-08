Les pare-feu NGFW de Fortinet associés aux services de sécurité FortiGuard optimisés par l’IA affichent un ROI de 318 % et un délai de récupération de 6 mois pour les Datacenters

août 2023 par Fortinet

Fortinet annonce la publication d’une analyse indépendante dont le but est de quantifier les économies et avantages business d’un déploiement de pare-feu nouvelle-génération FortiGate (NGFW) et des services de sécurité FortiGuard optimisés par IA au sein des data centers d’entreprise. Cette étude révèle ainsi un retour sur investissement supérieur à 300 % sur 3 ans et un délai de récupération (payback) en seulement 6 mois. D’autre part, Fortinet renforce son engagement en matière de sécurité des data centers avec deux nouvelles appliances NGFW. D’une part, FortiGate 3200F avec des performances de pare-feu de 380 Gbps et des interfaces en 400GE pour les data centers hyperscale. Et également FortiGate 900G, une appliance au format compact qui offre des performances de 20 Gbps pour une protection robuste contre les menaces.

Les grand enseignements de cette étude indépendante

Pour mesurer le ROI des pare-feu NGFW FortiGate et des services au sein d’un data center d’entreprise, Fortinet a commandité une étude "Forrester Consulting Total Economic Impact™ (TEI)" dans l’optique de recueillir le feedback de ses clients. Les résultats ont été consolidés pour simuler une entreprise type qui est l’objet de l’étude et dont les caractéristiques sont les suivantes : un chiffre d’affaires de $2,5 milliards, plus de 15 000 collaborateurs et trois data centers à minima. Cette étude démontre que cette entreprise a amélioré ses performances et sa productivité, a bénéficié de réelles économies et qu’elle s’est octroyé les avantages suivants :

Un ROI de 318 % et un délai de récupération de 6 mois : le déploiement des pare-feu FortiGate pour data centers, associé aux services de sécurité FortiGuard optimisés par IA a permis un retour sur investissement de 318 % sur 3 ans, un délai de récupération de 6 mois et plus de 8 millions de dollars de bénéfices nets.

Une réduction de 90 % du temps consacré aux mises à jour manuelles : les NGFW FortiGate étant simples à déployer et à gérer, ils réduisent de 90 % le temps consacré par les équipes réseau aux mises à jour manuelles, corrections et tâches de maintenance. Cette simplicité d’utilisation, associée à une automatisation performante, favorise également un gain de 50 % sur le temps dédié aux opérations de reimaging des dispositifs et une réduction de 95 % aux connexions des dispositifs auxiliaires.

Des économies de 40 % par rapport aux solutions NGFW précédentes : les solutions FortiGate assurent la convergence des fonctions de réseau et de sécurité. Les clients réduisent ainsi le parc de produits et services distincts nécessaires à la protection de leurs data centers avec, à la clé, des économies de 40 %.

Nouveaux pare-feu NGFW FortiGate : puissance et performances pour le data center

Autre illustration de l’engagement de Fortinet vis-à-vis des data centers, l’entreprise annonce la disponibilité de nouveaux pare-feu NGFW FortiGate écoénergétiques, pour protéger les entreprises et leur permettre de tenir leurs objectifs de développement durable. Ces nouveaux NGFW sont étroitement intégrés avec les services de sécurité FortiGuard optimisés par IA (protection avancée contre les intrusions, technologies de sécurité web comme le filtrage de DNS et d’URL et sécurité des contenus) pour neutraliser les nouvelles attaques basées sur des fichiers. Deux nouveaux modèles sont proposés :

Le pare-feu FortiGate 3200F est conçu sur mesure pour les data centers hyperscale. Les appliances de cette gamme offrent des performances de pare-feu 4 fois supérieures, des performances d’inspection SSL 4,7 fois supérieures et des performances de VPN IPSec 3,5 fois plus élevées (comparatif par rapport à la moyenne sur le marché). Ce pare-feu consomme 72 % d’énergie en moins que ses concurrents. Il dispose de quatre interfaces en 400GE pour gérer les volumes importants de trafic et assurer une évolutivité par rapport aux besoins métiers.

Le pare-feu FortiGate 900G, avec ses performances optimisées et son format compact, se veut la nouvelle référence du marché pour les Datacenters. Il offre des performances de pare-feu, de VPN IPSec et de protection contre les menaces de, respectivement, 6 fois, 5 fois et 3 fois supérieures à la moyenne du marché, ce qui garantit des opérations efficaces et sécurisées.