Le chiffre cybersécurité : 73% des entreprises ont remplacé une solution à cause de son intégration

août 2023 par BeyondTrust

Le chiffre de cette semaine est 73

73% des entreprises ont déjà remplacé une solution de sécurité

simplement parce qu’elle ne s’intégrait pas efficacement à leur

environnement. (Rapport Zero Trust, BeyondTrust, 2023)

« 96% des entreprises utilisent plusieurs solutions, venant souvent de

plusieurs fournisseurs, dans le cadre de leur défense Zero Trust. Elles

sont même 4% à utiliser au moins 4 solutions différentes. Cela

implique invariablement quelques intégrations, ce qui peut engendrer à

la fois les plus gros challenges et les plus gros délais de

déploiement. Pour réduire ces difficultés, la solution la plus

simple, rapide et déjà expérimentée par 73% des entreprises,

consiste à remplacer la solution la plus difficile à intégrer par une

autre, mais cela peut impliquer un coût supplémentaire pour

l’entreprise. D’autant que les lacunes d’intégration au sein

d’une approche zero trust se traduisent par une résolution plus lente

des problèmes, des expériences moins bonnes pour les utilisateurs, des

privilèges d’accès incorrects, des interventions manuelles, des

problèmes de conformité, et bien plus encore » rapporte Thomas

Manierre, directeur EMEA Sud de BeyondTrust.