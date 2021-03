Les nouvelles tendances en matière de souveraineté numérique et d’évolution des budgets IT

mars 2021 par Etude Agora des DSI pour T-Systems

Les deux premières restitutions de l’étude de l’Agora des DSI pour T-Systems avaient mis en lumière le déploiement des solutions pour affronter les confinements et la massification du télétravail ainsi que l’analyse des forces et points d’amélioration pour les DSI. Cette troisième et dernière restitution de l’étude met quant à elle en avant le sujet de la souveraineté numérique et de l’évolution des budgets IT.