47% des décideurs IT classent la "préparation des télétravailleurs" comme la 1ère des priorités de sécurité

mars 2021 par BeyondTrust et Forrester Consulting

BeyondTrust a récemment publié les résultats de son étude, réalisée par le cabinet indépendant Forrester Consulting, intitulée "Evolving Privileged Identity Management In the Next Normal". L’enquête a été menée en novembre 2020 auprès de 320 décideurs du secteur de l’IT et de la sécurité en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

47% des décideurs IT classent la "préparation des télétravailleurs" comme la 1ère des priorités de sécurité pour 2021.

William Culbert, Directeur EMEA Sud de BeyondTrust, commente ce résultat : « Nous vivons un changement accéléré auquel les organisations se préparaient pour la prochaine décennie. Les programmes de transformation digitale comprennent généralement des plans pour une main d’œuvre à distance agile, tout en réduisant les coûts en proposant des voies numériques vers des données et des systèmes de grande valeur. En 2020 et encore aujourd’hui, la crise sanitaire force les organisations à fournir un accès et des privilèges excessifs aux utilisateurs et aux systèmes pour rester productives. Ce sont autant d’opportunités pour les cyberattaquants. Il y a trois règles quant à la gestion des identités et des accès : l’Authentification, l’Autorisation et la Gestion des activités des utilisateurs. Et cela n’a jamais été aussi crucial que lors de ce passage accéléré à un accès à distance sécurisé. Savoir qui se connecte au système d’information, quelles sont ses autorisations, sur quelles données ou quels systèmes puis enregistrer et alerter sur les actions effectuées est primordial pour l’entreprise. »