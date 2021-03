Rapport Internet des Objets & Souveraineté Numérique Perspectives industrielles et enjeux de régulation

mars 2021 par L’Afnic

L’Afnic, association qui gère et opère le .fr, et l’Institut de la Souveraineté Numérique présentent le rapport qui analyse les enjeux industriels et de régulation liés au développement de l’Internet des Objets en France et dans l’Union européenne.

Les technologies de l’Internet des objets transforment le paysage industriel dans des domaines aussi divers que la santé, les transports, la maîtrise de l’énergie, le contrôle environnemental ou encore la banque ou l’assurance. L’Internet des objets représente un domaine de développement stratégique majeur pour les industriels français et européens, et porte des défis nouveaux, tant pour les utilisateurs que pour les acteurs privés ou publics, en termes de sécurité, de protection des données personnelles, de préservation des droits fondamentaux et de protection de l’environnement.

La publication de ce rapport intervient à un moment crucial pour le numérique au niveau européen et international. Ce rapport dresse les perspectives industrielles de ces technologies dans des domaines aussi divers que la santé, les transports, la maîtrise de l’énergie, le contrôle environnemental ou encore les banques ou les assurances. Il aborde les nouvelles formes de régulation qui pourraient s’appliquer à ces technologies. Il analyse aussi leur impact sur le fonctionnement de nos organisations, de nos administrations et plus largement de nos sociétés. Enfin, ce rapport avance des propositions sur les politiques industrielles qui permettront aux acteurs européens de l’Internet des objets de développer de nouvelles générations de services qui respecteront les principes et les valeurs démocratiques des sociétés européennes. En effet, comme le rappelle Bernard Benhamou, secrétaire général de l’Institut de la Souveraineté Numérique et coordinateur de ce rapport :

« Développer une « troisième voie » européenne pour l’Internet des objets constitue une opportunité stratégique pour nos industries technologiques ainsi qu’un impératif en termes de souveraineté numérique. Reprendre le contrôle de sa destinée technologique pourrait en effet constituer pour l’Europe l’un des plus importants défis politiques et industriels de la décennie à venir... »

Pierre Bonis, directeur général de l’Afnic, précise :

« L’Internet des objets, par son déploiement ubiquitaire, invite à penser dès à présent aux conditions du développement de ces technologies, et aussi de l’autonomie européenne dans ce domaine stratégique. L’Afnic s’est ainsi engagée depuis plusieurs années dans des projets de R&D dédiés à l’Internet des objets. L’Afnic est également active dans l’élaboration de standards qui soutiennent une innovation responsable dans le domaine de l’Internet des objets. »

Le rapport Internet des Objets & Souveraineté Numérique est publié en français et en anglais. Il s’adresse aux acteurs français et européens des technologies ainsi qu’aux décideurs publics. Il intéressera plus largement les citoyens qui souhaitent s’informer sur les transformations économiques, sociales et politiques liées à l’Internet des objets.

Lien vers le rapport Afnic ISN : Souveraineté numérique & IoT en français