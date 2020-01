Les nouvelles caméras PTZ infrarouges i-PRO Extreme Panasonic sont lancées

janvier 2020 par Marc Jacob

Les nouvelles caméras PTZ infrarouges i-PRO Extreme Panasonic améliorent les conditions de vidéosurveillance pour la vision de nuit avec de nouvelles fonctionnalités intelligentes. Fiable, facile d’entretenir et accessible, la nouvelle gamme de caméras PTZ infrarouges se décline en deux modèles : la caméra WV-X6533LN, dotée d’un zoom 40x ultra-puissant, et la caméra WV-S6532LN, équipée d’un zoom 22x.

Dans le cadre de surveillance réalisée en extérieur, à longue distance et dans des conditions de faible luminosité il n’est pas toujours aisé de capturer des images nettes permettant de constituer des preuves. Capables de filmer une image dans un environnement où la luminosité avoisine le zéro lux, même à 350 mètres de distance, ces caméras de vidéosurveillance combinent infrarouge et lumière visible grâce à un nouvel autofocus doté d’un filtre anti lumière visible. En d’autres termes, la présence de plusieurs sources lumineuses dans un seul et même environnement n’est plus un problème.

Ces nouveaux modèles de caméra sont équipés d’un zoom optique 40× ultra-puissant associé à un stabilisateur de zoom intelligent, permettant d’absorber les vibrations et de produire une image stable et nette, même sur de longues distances. Grâce à un angle de rotation (haut - bas) de 30 degrés, les caméras PTZ balayent facilement les routes pentues,les bâtiments hauts et les zones complexes, comme par exemple les tribunes couvertes d’un stade. La pluie et la poussière peuvent également nuire à la qualité des images et nécessiter un entretien régulier qui est très coûteux. Pour pallier à ce problème, ces nouvelles caméras PTZ sont équipées de lentilles au revêtement pour faciliter l’écoulement de l’eau : « ClearSight » et permettent d’éviter les tâches et l’accumulation de poussières. Un nouveau dégivreur intégré garantit également des images claires et nettes en empêchant la condensation ou l’accumulation de glace sur la lentille, en cas de conditions météorologiques extrêmes.

Cybersécurité et contrôle de la consommation de bande passante

Pour empêcher tout accès externe non autorisé aux images de vidéosurveillance, les caméras PTZ font l’objet d’une évaluation de vulnérabilité et sont dotées d’une certification « Digicert » (anciennement Symantec) incluant un cryptage des données de bout en bout et une conformité au « Cryptographic Algorithm Validation Program » (CAVP) FIPS140-2 sans aucun piratage possible.

En raison de leur forte consommation en données réseau et capacité de stockage, les caméras de vidéosurveillance haute résolution peuvent avoir un impact important sur l’infrastructure informatique d’une organisation. En vue de réduire cet impact, ces caméras LED infrarouges PTZ sont équipées d’une fonctionnalité de compression intelligente : « SMART CODING ».

Ces nouveaux modèles sont dotées d’une de base H.264 mais également H.265, combinée à la technologie SMART CODING, afin de réduire les besoins en bande passante et en stockage. La fonction Auto-VIQS (qualité d’images variable dans une zone donnée) détermine de manière automatique les zones avec et sans mouvement et réduit le volume de données des zones statiques. La caméra est également dotée de la technologie « Smart Facial Coding » qui détecte et enregistre les visages en haute qualité.

Si une caméra de surveillance peut s’avérer dissuasive, elle révèle son véritable potentiel plus particulièrement lorsqu’elle est combinée à des applications intelligentes, pensées pour libérer du temps pour l’opérateur en automatisant certaines fonctions et en envoyant des notifications liées à des alertes prédéfinies ou lorsqu’une action est requise. La licence pour cette fonctionnalité « Détection intelligente de mouvement vidéo » (i-VMD) est fournie gratuitement avec les caméras pour permettre aux utilisateurs de rendre leurs caméras toujours plus efficaces. La technologie i-VMD peut être utilisée pour délimiter des zones de surveillance ou détecter des comportements prédéfinis ou suspects, notamment la détection et l’envoi de notifications si quelqu’un pénètre ou s’attarde dans une zone, dérobe des objets, ou également, si un véhicule circule à contresens dans une rue.

La gamme de caméras i-PRO Extreme est testée dans des conditions particulièrement extrêmes, afin de garantir une durée d’utilisation très importante. Les tests complets réalisés par Panasonic permettent de mesurer la résistance à la poussière, aux températures extrêmes, à l’eau, à l’électricité statique, aux vibrations et également aux actes de vandalisme (indice IK10). Pour réduire davantage les coûts de remplacement et d’entretien, les caméras PTZ infrarouges sont dotées d’un mécanisme de rotation/inclinaison extrêmement robuste qui leur confère une durée de vie quatre fois plus longue qu’avec des courroies traditionnelles.

Ces PTZ sont également compatibles avec un accessoire optionnel très utile : un nouveau module de convertisseur de fibre optique. Innovant, ce nouveau module de convertisseur de fibre optique Panasonic s’intégre de facilement au support de caméra. Cette solution offre tous les avantages d’une connexion directe par fibre optique aux caméras PTZ extérieures et aux caméras dôme/fisheye Panasonic, et réduit fortement la vulnérabilité des caméras liée à l’installation du boîtier sur la caméra ou dans le sol à proximité. Le temps d’installation et la complexité d’assemblage sont réduits et il n’est plus nécessaire de sélectionner et d’évaluer les convertisseurs individuels de supports optiques.